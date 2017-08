Uudised

Leisi taluturg otsib käsitöökaupluse pidajat

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Neljapäev, 24. august 2017. Leisi taluturul on turupäev vaid laupäeviti, kuid ei välistata ka seda, et järgmisel suvel on turg avatud mitmel päeval. Foto: erakogu Leisi taluturg kuulutas välja konkursi, et leida sobiv kandidaat, kes oleks suuteline pidama käsitöökauplust turuhoone siseruumis.



„Pidev turistide voog võimaldaks käsitööpoel suvekuudel edukalt toimetada,“ sõnas Leisi taluturu algataja, mesinik ja ettevõtja Janar Suuster. Kuigi turupäevad on laupäeviti, oleks käsitöökauplus avatud iga päev. Suusteri hinnangu kohaselt satutakse taluturule pidevalt, kas siis Hiiumaale sõites või Angla tuulikumäge külastades.



„Otsime inimest, kes avaks oma poe järgmise aasta juunis ning tegutseks seal suvekuudel,“ lausus Suuster ja lisas, et ettevõtlusega seotud asju peab pikalt ette planeerima.



Tulevase kauplusepidajaga püütakse kokkulepeteni jõuda nii kiiresti kui võimalik. Endast on märku andnud vaid üks kandidaat, kes aga olevat äärmiselt tubli inimene ning kelle kohta midagi halba öelda pole.



„Minu eesmärk on leida ettevõtlik inimene, kes ise kauplust pidama hakkaks. Rendiksin sümboolse summa eest välja pinna; kauba sortiment, poe bränd ja kujundus jääks aga kauplusepidaja enda otsustada.



