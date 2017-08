Uudised

Ujuja teekond Gotlandilt Saaremaale nurjus

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Neljapäev, 24. august 2017. Pikamaaujuja Bruno Nopponen soovib eesmärgi täita järgmisel aastal. Foto: Raigo Pajula Avamereujuja Bruno Nopponen alustas teisipäeva hommikul kell 10.33 teekonda Gotlandilt Saaremaale. Pikamaaujuja jõudis kaheksa ja poole tunniga läbida 19,4 kilomeetrit, kuniks pidi alluma loodusjõududele ning teekonna katkestama.



Ettevõtmise nimega Reval Offshore Challenge peatas möllav torm. „Tegelikult oli ilm alguses päris hea ja ka hiljem oleks saanud ujuda, kuid ujumissuund sai ilmaennustuse tõttu valitud vale. 10–12 meetrit sekundis puhuvale tuulele, hoovustele ning kahemeetristele lainetele ei olnud mõtet vastu ujuda,“ sõnas Nopponen.



„20–40 kilomeetrit võib niimoodi läbi punnida, aga 150 kilomeetrit on selleks liiga pikk maa,“ nentis mees. Kaldast eemale ujusin 19,4 km. Kokku ujus Nopponen kaheksa ja pool tundi. Normaalse ilma korral oleks selle ajaga läbinud 30–32 km.

„Suhteliselt ettevõtmise alguses sain aru, et see ujumine Saaremaal ei lõpe. Alguses oli edasiminek 3,6 kilomeetrit tunnis, kuid hoovus muutus tugevamaks ning viimase 15 minutiga liikusin edasi vaid 200 meetrit,“ tõdes ujuja.



Suurepärane tunne



„Ujusin mitmeid tunde, sest nautisin sooja vett ja suuri laineid. Tunne oli suurepärane ja kogu meeskond oli viimase peal,“ nentis hulljulge Nopponen, kes kindlasti oma eesmärgi lõpuni viia soovib.



Nii arvavad ka teised, kes ettevõtmises kaasa lõid. „Kõige tähtsam oli ujuja turvalisus ja sellest pidi ka lähtuma. Kindlasti oleme valmis järgmisel aastal taas kaasa lööma, et Bruno saaks oma unistuse teoks teha,“ sõnas ujumismaratoni ohutuse eest vastutanud Revali merekooli nõukogu esimees Tanel Hinno.



Nopponeni ujumisteekonda saatnud TTÜ Eesti mereakadeemia purjejahi Tuulelind kapten Jarmo Kõster tõdes, et katkestamine oli ainuõige otsus. „Kui tormine meri võtab võimu ja laine tõuseb kahe meetrini, pole valikut – seda enam, et pööret paremuse poole polnud näha," kommenteeris Kõster.

