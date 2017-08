Uudised

UUS! Audla pood sulgeb uuest nädalast uksed

Kolmapäev, 23. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ilona Vapper Kolmapäev, 23. august 2017. Audla poe kinnipanek ei ole siiani kohalikes väga suurt pahameelt tekitanud. Foto: Veeliks Vapper 24 aastat tagasi, 1993. aastal tegutsemist alustanud Paiose äri Audlas läheb tulevast esmaspäevast jäädavalt kinni.



Paiose ärisid on Saaremaal kokku kolm, lisaks Audla poele on alles veel Laimjala ja Kallemäe kauplus. Saaremaa Paiose ärid kuuluvad üleriigilisse väikekaupluste ketti Kodupoed. Kui aastaid tagasi oli Kodupoode 40 ringis, siis praeguseks on järel vaid 21 ning seoses Audla poe sulgemisega väheneb see arv veel ühe võrra.



Audla pood ei tulnud enam kuludega toime. Statistikat poe käibe kohta tehtud ei ole, kuid Paios OÜ juhatuse liikme Liivi Saagpaku sõnul võis suvel päevas poodi külastada umbkaudu 30–50 inimest.



Nõiaringilaadne olukord



„Ma ise näen, kuidas asi hääbub. Noored sõidavad kodust ära ning eakad lahkuvad jäädavalt,“ kommenteeris Saagpakk kurvastusega olukorda.

„Kahjuks ei ole mul võimalik Audlas enam edasi toimetada. Eks igaüks peab mõtlema kasumlikkusele ja kahjumit ei saa ükski üksus toota,“ nentis Saagpakk.

Saagpakk sõnas, et maapoe väike käive on justkui nõiaringi tulemus. Kuna inimesi jääb järjest vähemaks, kahaneb ka kaubavalik.



Põhisortiment koosnes poes leiva-, piima- ja vorstitoodetest. Palju osteti ka karastusjooke ja õlut. Käivet aitas suuresti parandada tubakatoodete müük.

Saagpakk tõdes, et seda, mida ostetakse, on väga keeruline ette näha ning ka nende poes olid paraku vahetevahel mõned asjad otsas.



Laimjala kauplus asub kinniminevast Audla poest 3,5 kilomeetri kaugusel. Kallemäe ja Laimjala poes on käive olnud väheke suurem.



Valus hoop kõigile



Laimjala vallavanem Vilmar Rei nentis, et asjaolusid parandavad ka head transpordivõimalused: päevas käib mehe sõnul poodide vahet kuus bussi ning lisaks on kohalike kasutada ka valla oma bussiliin. Saagpakk lisas, et paljudel on võimalus kasutada ka autot või jalgratast.



„Igal kolmapäeval on valla poolt organiseeritud toiduring ning inimesed viiakse kauplustesse,“ sõnas Rei. Vallavanema sõnul pole kindlaid otsuseid seoses poehoonega veel tehtud.



Hiljuti teatas Saaremaa Tarbijate Ühistu ka Kõrkvere poe sulgemisest 11. septembrist. Sealsed elanikud kogunesid esmaspäeval suisa miitingule. Paiose poodide omanik Saagpakk sõnas, et tema teavitas rahvast Audla poe lõpetamisest juba aasta alguses.



„Inimesed said mõttega harjuda, rahvas on olnud mõistev ning keegi pole poe omaniku peale siiani pahandanud,“ rääkis Saagpakk. Audla poes töötas üks inimene, kes pärast kaupluse sulgemist Laimjala poodi üle läheb. Paiose ärisid on Saaremaal kokku kolm, lisaks Audla poele on alles veel Laimjala ja Kallemäe kauplus. Saaremaa Paiose ärid kuuluvad üleriigilisse väikekaupluste ketti Kodupoed. Kui aastaid tagasi oli Kodupoode 40 ringis, siis praeguseks on järel vaid 21 ning seoses Audla poe sulgemisega väheneb see arv veel ühe võrra.Audla pood ei tulnud enam kuludega toime. Statistikat poe käibe kohta tehtud ei ole, kuid Paios OÜ juhatuse liikme Liivi Saagpaku sõnul võis suvel päevas poodi külastada umbkaudu 30–50 inimest.„Ma ise näen, kuidas asi hääbub. Noored sõidavad kodust ära ning eakad lahkuvad jäädavalt,“ kommenteeris Saagpakk kurvastusega olukorda.„Kahjuks ei ole mul võimalik Audlas enam edasi toimetada. Eks igaüks peab mõtlema kasumlikkusele ja kahjumit ei saa ükski üksus toota,“ nentis Saagpakk.Saagpakk sõnas, et maapoe väike käive on justkui nõiaringi tulemus. Kuna inimesi jääb järjest vähemaks, kahaneb ka kaubavalik.Põhisortiment koosnes poes leiva-, piima- ja vorstitoodetest. Palju osteti ka karastusjooke ja õlut. Käivet aitas suuresti parandada tubakatoodete müük.Saagpakk tõdes, et seda, mida ostetakse, on väga keeruline ette näha ning ka nende poes olid paraku vahetevahel mõned asjad otsas.Laimjala kauplus asub kinniminevast Audla poest 3,5 kilomeetri kaugusel. Kallemäe ja Laimjala poes on käive olnud väheke suurem.Laimjala vallavanem Vilmar Rei nentis, et asjaolusid parandavad ka head transpordivõimalused: päevas käib mehe sõnul poodide vahet kuus bussi ning lisaks on kohalike kasutada ka valla oma bussiliin. Saagpakk lisas, et paljudel on võimalus kasutada ka autot või jalgratast.„Igal kolmapäeval on valla poolt organiseeritud toiduring ning inimesed viiakse kauplustesse,“ sõnas Rei. Vallavanema sõnul pole kindlaid otsuseid seoses poehoonega veel tehtud.Hiljuti teatas Saaremaa Tarbijate Ühistu ka Kõrkvere poe sulgemisest 11. septembrist. Sealsed elanikud kogunesid esmaspäeval suisa miitingule. Paiose poodide omanik Saagpakk sõnas, et tema teavitas rahvast Audla poe lõpetamisest juba aasta alguses.„Inimesed said mõttega harjuda, rahvas on olnud mõistev ning keegi pole poe omaniku peale siiani pahandanud,“ rääkis Saagpakk. Audla poes töötas üks inimene, kes pärast kaupluse sulgemist Laimjala poodi üle läheb.

Veel artikleid samast teemast »