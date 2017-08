Uudised

Muhus jätkuvad kummalised sündmused

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 24. august 2017. Foto on illustreeriv. Alles see oli, kui Muhu saarelt tuli teateid kummaliste juhtumite kohta. Küll istus tundmatu härra pikka aega ühe talu juures kuuse otsas, teise talu hoovis hiilis ringi suusamaskis mees. Sel teisipäeval tuli aga uus teade – ühe maja värava taga näidatud autost taskulampidega vahelduvate valgussähvatustega õue peale.



„Oleks nagu kontrollitud, kus midagi asub. Tegevus toimus Pärase külas. Kahjuks auto värvi ega muud kirjeldust anda ei oska. Kuid siiski, muhulased, olgem valvsad!“ hoiatas kohalik elanik sotsiaalmeedias.



Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas lausus, et Muhu saare piirkonnapolitseinik Hillar Peegel hoiab silma peal sotsiaalmeedias levivatel teadetel, mis käivad Muhus toimuva kohta. „Ta on aktiivne igat infokildu kontrollima ning vestleb nendel teemadel ka oma kogukonnaga,“ sõnas Jundas.



Juuni algusest on politsei Muhus registreerinud ühe varguse. Ajavahemikul 31. juuli kuni 3. august tungiti tabaluku eemaldamise teel Muhu vallas Nõmmekülas asuvasse kuuri, kust varastati kummipaat ning mootorsaag Stiga. Vargusega tekitati varalist kahju 1500 eurot. Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.



„Ühtlasi paneme inimestele südamele, et kui kellegi tegevus avalikus ruumis põhjustab umbusku, mõjub häirivalt või tundub, et see võib olla ohtlik, siis sotsiaalmeediasse hoiatusteate postitamisest on vähe abi, kui seda ei jagata operatiivselt politseiga,“ lausus Jundas.



Ta ütles, et kui keegi märkab piirkonnas kummalist liikumist või võõraid sõidukeid, tuleks sellest teada anda Muhu saare piirkonnapolitseinikule Hillar Peeglile või helistada hädaabinumbril 112.



