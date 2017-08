Uudised

UUS! Kõrkvere rahvas: „Poe sulgemine on suure Saaremaa surma algus!”

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Teisipäev, 22. august 2017. Kohaliku rahva hulgalistele küsimustele oli sunnitud vastuseid andma Saaremaa tarbijate ühistu juht Kalle Koov. Foto: Tambet Allik Täna pärastlõunal kogunesid inimesed protesteerima Kõrkvere poe sulgemise vastu. Näosaate võitja Kalle Sepa kampa kutsunud kohalike inimeste küsimusterahet pidi taluma Saaremaa Tarbijate Ühistu (STÜ) juht Kalle Koov.



Kõrkverre kohale jõudes oli õhustik pingeline. „See on ääremaastumise algus, suure Saaremaa surma algus,” lausus Pöide endine vallavanem Eino Kirs Kõrkvere poe ees, mis avati 1936. aastal, kuid septembris uksed suleb.



Keskveres elav Margus sõnas, et ta on äärmiselt pettunud ning enesetunne läheb tal seoses poe kinnipanekuga palju halvemaks. Kalle Sepp, kes on pärit Pöide valla Leisi külast ja Kõrkvere kaupluse külastaja, ütles, et tal on kohalikest siiralt kahju.



„Vähenev elanikkond maal ja kahanev piirkondlike kaupluste külastatavus, lisaks tungiv vajadus maakaupluste kaasajastamiseks ning üha suurenev tööjõukulu surve sundisid langetama kohaliku elaniku jaoks ebameeldiva, kuid paratamatu otsuse,” loetles Kalle Koov sulgemise põhjuseid.



Diskussiooni vedas Kõrkvere külaseltsi eestvedaja Mari Pihl. Naine, kel endalgi veri parajalt kees, küsis Koovilt esiteks, miks ei ole kohalikke poe sulgemisest informeeritud ning miks peavad inimesed sellest, et külmiku täitmine kordades keerulisemaks muutub, teada saama ajakirjandusest.



Koov tunnistas, et tõepoolest pole rahva poole seoses probleemiga pöördutud. Seoses kaupluse kahjumiga pöörduti aga vallavalitsuse poole, et külapoe jätkamist toetataks, kuid tulutult. Protestijad ütlesid, et poe sulgemisega võinuks oodata nii kaua, kuni käimasolev haldusreform on lõpule viidud. Paraku sulgeb kauplus uksed juba 11. septembrist.



Erilisi samme selleks, et saada riiklikke toetusi külapoodide pidamiseks, STÜ teinud ei ole. Ühistu on Kõrkvere külapoe hoonega seotud ettepanekutele ja pakkumistele avatud.



Kahjum seitsme aastaga 50 000 eurot



Koov tõdes, et võrreldes eelmise aastaga on Kõrkvere poe käive tänavu vähenenud pea 20 protsenti ehk tehtud on 1200 ostu vähem kui mullu. Igakuine kahjum jääb külapoes 700 ja 800 euro vahele. Seitsme aasta jooksul on Kõrkvere poe kahjum kasvanud 50 000 euroni. Päeva jooksul teenindab kauplus 30–35 ostjat.



Vaatamata külapoodide kahjumile on STÜ suutnud käivet kasvatada. Majandusaasta aruandest selgub, et STÜ käive kasvas 2016. aastal (võrreldes eelneva aastaga) 4 protsenti, 40,04 miljoni euroni. Ärikasum suurenes 91 411 euro võrra, 888 461 euroni.



„20. aprillil toimunud ühistu koosolekul, kus valiti 30 uut volinikku, oli 1346 liikmest kohal vaid 82,” sõnas Koov ja lisas, et ühistu liikmed ei külasta eriti STÜ poode.



Koovi hinnangul ühistu enam ei toimi: enamik ühistu liikmetest on üle 55 aasta vanad. Uusi liikmeid on püütud juurde saada erinevate väikeste privileegidega (näiteks tasuta Säästukaardi ja Säästukaart Plussi pakkumised).



Kõrkvere poele on kõige lähemal seitsme kilomeetri kaugusel asuv Tornimäe kauplus, mille kulud ja tulud on praegu jäänud nulli. Tõsiasi on aga see, et valdav osa Kõrkvere elanikest on eakad, kellel pole autot ning ammugi mitte ei sõida nad poodi jalgrattaga.



Coopi reklaam kui mõnitus



Buss aga sõidab Kõrkverest Tornimäele harva. Põhimõtteliselt peaks vanainimene poodi minema hommikul kell 8.15 väljuva bussiga, ootama Tornimäel kuus tundi ning naasma 15.40 bussiga. Aega oleks eakate sõnul palju mõistlikum ära kasutada samade bussidega Kuressaarde ja tagasi sõites ning sealseid poode külastades.



Kohalikud laitsid maha Kõrkvere kaupluse senise sortimendi ning sõnasid, et kui kaubavalik oleks olnud parem, oleks ka poe käive suurem. Näiteks ei müüdud poes jahutatud liha. Kohalike tellimusi pole aga ühistul võimalik vastu võtta.



Üldises plaanis ei saanud rahvas muredele lahendusi. „Inimestest sõidetakse nagu teerulliga üle,” kuuldus saalist. Kuigi Koov sõnas, et arutatakse alternatiivide üle, ei pakutud muserdavale olukorrale suures osas välja ühtegi lahendust.



Koov tõdes, et kinnipanek ähvardab ka teisi Saaremaa külapoode. Coopi kaubamärgi põhimõte "Hoiame elu igas Eestimaa nurgas" on Kõrkvere rahva sõnul justkui mõnitus.

