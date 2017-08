Uudised

Analüüs: haldusreformi põhirõhk spetsialiseerumisel

Kolmapäev, 23. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 23. august 2017. Georg Sootla (vasakul) ja Kersten Kattai seletasid seminaril lahti analüüsi tulemusi. FOTO: Tambet Allik Eile toimunud Saaremaa valla haldusorganisatsiooni kujundamise lõpuseminaril seletati lahti viimastel kuudel läbi viidud analüüsi tulemusi ning tutvustati esmast visiooni struktuurist ja teenistuskohtade koosseisust.



Analüüsi viisid läbi Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor Georg Sootla ja Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor Kersten Kattai. „Uurisime sotsiaal-, ehitus- ja planeerimis- ning arendusvaldkonda ja teenuskeskusi,“ loetles Kattai.



Töö käis interaktiivselt: tehti 35 intervjuud ja neli suuremat vaheseminari. „Arutasime vahetulemused ja eesmärgid läbi, et selgitada välja paikade eripärad,“ selgitas ta.



Teiseks rõhutas Kattai, et kõike, mis on võimalik kohapealsetes teenuskeskustes ära teha, tuleb ka võimaldada. „See puudutab ennekõike sotsiaal-, majandus- ja heakorra poolt,“ sõnas ta, lisades, et ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peeti olulisemaks spetsialiseerumist.



Kattai on kindel, et keskustel peaks olema juht, sotsiaaltöö spetsialist, vajadusel tugiisikud ja tagatud see, et keskuse uksed on pidevalt avatud.



Ka regionaalse vastutusega kesktasandi ametnikud, nagu näiteks arendus, ehitus või lastekaitse, peavad uuringu kohaselt olema piirkonnas kättesaadavad.

Lõpetuseks rõhutas Kattai, et reformi ega analüüsi eesmärk pole inimesi vähendada, vaid võimaldada spetsialiseerumist.



Mitu etappi



Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu tutvustas esmast visiooni suurvalla ametikohtade lõikes. Tema sõnul liigutakse ideaalse struktuuri poole kahes etapis. „Ühekorraga pole seda lihtsalt võimalik ega ratsionaalne teha.“



Heinsalu tunnistas, et eks teatud trend on ametikohtade vähenemise poole, kuid ainult numbritest pole seejuures mõistlik rääkida. Tuleb saavutada maksimaalsed spetsialiseerumised.



„Me ju ei taha, et üks inimene peaks tegelema maa-, ehitus-, planeeringu ja teede küsimustega. Sellega aga tekib töökohti hoopis juurde,“ tõdes Heinsalu.

„Lisaks on üle 60 ametikoha, nagu kalmistuvahid, kütjad, bussijuhid ja koristajad, kes peavad ilmtingimata alles jääma. Samas aga on kokku 30 raamatupidajat, keda tuleb oluliselt vähendada,“ arvas ta, lisades, et ametnike koha pealt tuleks suuta nii Kuressaare kui Mustjala olukorrad võrdsustada.



Projekti rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondist meetme „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames 20 000 euroga. Kuressaare linnavalitsuse omafinantseering oli 3531,85 eurot.

