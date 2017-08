Uudised

Liiva tanklapood uutes kätes

Kolmapäev, 23. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 23. august 2017. FOTO: Alexela erakogu Vahepeal poolteist aastat kinni olnud Liiva tanklapood avati taas maikuus. Toona rentnikuks saanud Kristjan Prii andis teatepulga augustis edasi Ansu Aiand OÜ-le, mille eesotsast on Helen Kaunimäe.



“Üritasime sellest teha ettevõtlust ja anda tööd neljale inimesele, ent nii võimekas see koht pole,” kommenteeris eelmine rentnik. Ta lisas, et pood oleks hea pereettevõttele, sest nõuab palju aega.



“Kahjuks arhitektitöö võtab suure osa ajast ära, seega mul ei ole endal võimalik seal kohapeal olla ning palgatöötajatega seda välja ei vea,“ lausus Prii, kui äritegevuse tanklapoes lõpetas.



Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik rääkis juulis, et tanklapoe rentniku kohale oli mitu soovijat. Ta selgitas, et tanklapoes tuleks müüa midagi, mida suurkauplused ei müü ehk leida täiesti teine lähenemine. Rendilepingu pikkusest ta rääkima ei soostunud.



Ka uus rentnik tulevikuplaanidest pikemalt veel rääkida ei soovinud.

„Mul on olemas kontseptsioon. See töötab juba praegu kenasti ja tulevikus hakkab kindlasti veel paremini tööle,“ tähendas Helen Kaunimäe. Uue menüü loodab ettevõtja valmis saada septembri algul.



