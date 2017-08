Uudised

Abipolitseinikuks tahab üha enam naisi

Kolmapäev, 23. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ardo Vahter Kolmapäev, 23. august 2017. Möödunud nädalal esimest korda Kuressaare linnas korda taganud Triinu Poopuust sai abipolitseinik ema soovituse peale. FOTO: Tambet Allik Tänaseks meie hulgast lahkunud vabadusvõitleja Ivan Orav on öelnud, et Pätsi ajal olid politseinikud kõik suured ja tugevad kui karud. Tänapäeval jääb tänavapildis silma järjest rohkem politsei- ja abipolitseinikuvormis noori kauneid naisterahvaid, kes aga kohe kuidagi karuga ei sarnane.



Möödunud nädalal Kuressaares esmakordselt korda taganud abipolitseinik Triinu Poopuu rääkis, et temal läheb abipolitseinikuna viies aasta ja iga kuu tuleb teha 4–5 vahetust. Abipolitseinik sai Poopuust ema soovituse peale. Neiu möönis ennastki märganud olevat, et rohkem tulevad abipolitseinikeks naised.

„Öeldakse küll, et naised on õrnem sugu, aga võib olla oleme siis meestest julgemad ja uudishimulikumad, aga võib-olla on meil veel mingi varjatud pool,“ arvas Poopuu.



Üldiselt Poopuu politseitööd naisterahva jaoks kontimurdvaks ei pea, kuid mainis siiski, et eriti nädalavahetustel tuleb ette ka selliseid olukordi, kus peab muskleid pingutama või vähemalt selleks valmis olema.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul on vähemalt Saaremaal viimasel ajal naistel soov abipolitseinikuks astuda tõepoolest palju suurem kui meestel.



Hiljuti on abipolitseinike ridadega liitunud viis naist, kellest kolm arvati liikmeks käesoleva aasta 12. juunil. „Tõenäoliselt ei ole kaugel aeg, kus naiste osakaal Saaremaa abipolitseinike seas kasvab meeste omast suuremaks,“ nentis Sikk, kelle arvates pole selles aga midagi halba.



„Liituda soovivad naised tunnevad vajadust panustada turvalisuse tagamisse ja teevad seda hingega. Ilmselt näevad nad üha enam ühiskonna kitsaskohti, nagu näiteks palju räägitud perevägivalla teema,“ rääkis Sikk.



Vaja on raputust



Pigem tekitab Siku sõnul küsimust, miks on meeste seas abipolitseiniku ridadega liitujate soovijate protsent kahanemas. Põhjusi võib tema hinnangul olla mitmeid, näiteks see, et noored mehed käivad Saaremaalt tööle mere taha ja neid lihtsalt pole enamus aega kodus. Ka on tõusnud üldine elatustase ja turvalisus, mistõttu mehed ei näe nii suurt vajadust abipolitseinikuna panustada kui varem.



Teadupärast on vaja ühiskonnas mingit raputust, et abipolitseinikega liitujate arv hakkaks kiirelt kasvama, seda eriti meeste seas. „Nii juhtus näiteks pronksiöö ajal ja selle järgsel perioodil, kui abipolitseinikuks hakanud mehi oli massiliselt, eriti Harjumaal,“ rääkis Sikk.



Hetkel on Saaremaal 26 abipolitseinikku, kellest 12 on naised. Kaks kõige staažikamat, Heinart Laaneväli ja Kalev Päästel on liitunud 1995. aastal.



Keskmine vanus 42



Saaremaa abipolitseinike keskmine vanus on 42 aastat, meeste seas on keskmiseks vanuseks 47 aastat ja naiste seas 37 aastat. Kõik on ka aktiivsed abipolitseinikud. Nimelt loetakse abipolitseinik aktiivseks, kui ta panustab politseilisse tegevusse vähemalt üks kord aastas.



Saaremaal on ette tulnud olukordi, kus abipolitseinikule saab politseitöö sedavõrd südamelähedaseks, et astub politseiteenistusse politseiametnikuna. Nii asus patrullpolitseinikuna tööle Ilme Õunapuu 2014. aasta sügisel ja Vallen Aug käesoleva aasta suvel.



Abipolitseinikud saavad politseiteenistusse astuda tingimusel, et neil on varasemalt omandatud kõrgharidus ja teenistuses olles tuleb töö kõrvalt läbida politseikoolis n-ö kõrgharidusrühma kursused.



Abipolitseinikud pakuvad politseinikele nende töös suurt tuge. Enamik töötunde teostatakse patrulltegevuses, vähemal määral ka piirkonna- ja noorsoopolitseinikke abistades või üritustel turvalisust tagades. Eelmisel aastal panustasid Saaremaa abipolitseinikud 216 korda erinevates politseilistes tegevustes ja töötasid 1896 tundi. Kõige suuremaks panustajaks oli 2016. aastal Martin Aulik Leisi vallast. Möödunud nädalal Kuressaares esmakordselt korda taganud abipolitseinik Triinu Poopuu rääkis, et temal läheb abipolitseinikuna viies aasta ja iga kuu tuleb teha 4–5 vahetust. Abipolitseinik sai Poopuust ema soovituse peale. Neiu möönis ennastki märganud olevat, et rohkem tulevad abipolitseinikeks naised.„Öeldakse küll, et naised on õrnem sugu, aga võib olla oleme siis meestest julgemad ja uudishimulikumad, aga võib-olla on meil veel mingi varjatud pool,“ arvas Poopuu.Üldiselt Poopuu politseitööd naisterahva jaoks kontimurdvaks ei pea, kuid mainis siiski, et eriti nädalavahetustel tuleb ette ka selliseid olukordi, kus peab muskleid pingutama või vähemalt selleks valmis olema.Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul on vähemalt Saaremaal viimasel ajal naistel soov abipolitseinikuks astuda tõepoolest palju suurem kui meestel.Hiljuti on abipolitseinike ridadega liitunud viis naist, kellest kolm arvati liikmeks käesoleva aasta 12. juunil. „Tõenäoliselt ei ole kaugel aeg, kus naiste osakaal Saaremaa abipolitseinike seas kasvab meeste omast suuremaks,“ nentis Sikk, kelle arvates pole selles aga midagi halba.„Liituda soovivad naised tunnevad vajadust panustada turvalisuse tagamisse ja teevad seda hingega. Ilmselt näevad nad üha enam ühiskonna kitsaskohti, nagu näiteks palju räägitud perevägivalla teema,“ rääkis Sikk.Pigem tekitab Siku sõnul küsimust, miks on meeste seas abipolitseiniku ridadega liitujate soovijate protsent kahanemas. Põhjusi võib tema hinnangul olla mitmeid, näiteks see, et noored mehed käivad Saaremaalt tööle mere taha ja neid lihtsalt pole enamus aega kodus. Ka on tõusnud üldine elatustase ja turvalisus, mistõttu mehed ei näe nii suurt vajadust abipolitseinikuna panustada kui varem.Teadupärast on vaja ühiskonnas mingit raputust, et abipolitseinikega liitujate arv hakkaks kiirelt kasvama, seda eriti meeste seas. „Nii juhtus näiteks pronksiöö ajal ja selle järgsel perioodil, kui abipolitseinikuks hakanud mehi oli massiliselt, eriti Harjumaal,“ rääkis Sikk.Hetkel on Saaremaal 26 abipolitseinikku, kellest 12 on naised. Kaks kõige staažikamat, Heinart Laaneväli ja Kalev Päästel on liitunud 1995. aastal.Saaremaa abipolitseinike keskmine vanus on 42 aastat, meeste seas on keskmiseks vanuseks 47 aastat ja naiste seas 37 aastat. Kõik on ka aktiivsed abipolitseinikud. Nimelt loetakse abipolitseinik aktiivseks, kui ta panustab politseilisse tegevusse vähemalt üks kord aastas.Saaremaal on ette tulnud olukordi, kus abipolitseinikule saab politseitöö sedavõrd südamelähedaseks, et astub politseiteenistusse politseiametnikuna. Nii asus patrullpolitseinikuna tööle Ilme Õunapuu 2014. aasta sügisel ja Vallen Aug käesoleva aasta suvel.Abipolitseinikud saavad politseiteenistusse astuda tingimusel, et neil on varasemalt omandatud kõrgharidus ja teenistuses olles tuleb töö kõrvalt läbida politseikoolis n-ö kõrgharidusrühma kursused.Abipolitseinikud pakuvad politseinikele nende töös suurt tuge. Enamik töötunde teostatakse patrulltegevuses, vähemal määral ka piirkonna- ja noorsoopolitseinikke abistades või üritustel turvalisust tagades. Eelmisel aastal panustasid Saaremaa abipolitseinikud 216 korda erinevates politseilistes tegevustes ja töötasid 1896 tundi. Kõige suuremaks panustajaks oli 2016. aastal Martin Aulik Leisi vallast.

Veel artikleid samast teemast »