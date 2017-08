Uudised

Lümanda keskuse remont – kas põrsa ostmine kotis? (3)

Kolmapäev, 23. august 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 23. august 2017. Remonditavas keskuses leiab kasutust 1400 ruutmeetrit. Foto: erakogu Lääne-Saare vallavolikogu otsustas esmaspäevasel istungil lubada sihtasutusel Lääne-Saare Kultuur sõlmida Lümanda keskusehoone rekonstrueerimiseks ehitusleping ligi 1,4 miljoni euro suuruses, millele lisandub käibemaks, kuid kasutusele võetakse 1000 ruutmeetri jagu vähem pinda.



Volikogu liige Mart Maastik sai enda väitel külaelukomisjonist teada, et Tesman Ehitus tegi odavaima pakkumise, milles nägi ette eskiisprojekti muutmist ehk fassaadi lõhkumist ning fuajee ja söökla muutmist.



„Oleme teinud kaks aastat eeltööd eskiisi kallal. Eskiis valmis jaanuari algul. Ehitus-projekteerimishanke läbiviimine on toimunud kaheksa kuud, aga mida meil ehitatakse, seda ei tea. Vallavanemalt sain vastuse, et asi on salastatud, kuna hange alles käib,“ pahandas Maastik, kui tahtis vallast teada, mida eskiisprojektis muudetakse.



Mis tuleb 1400 ruutmeetrile?



Lääne-Saare vallavanema Tiina Luksi sõnul ei luba seadus tõepoolest poolelioleva hankeprotsessi kohta infot jagada neile, kes ei ole hankega seotud. Ta meenutas, et ka Kärla keskuse puhul tehti pikalt tööd, kuid maja, mis ehitati, on eskiisist oluliselt erinev.



„Selle raha eest tehakse ära ruumide miinimumprogramm, et kõik vajadused saaksid keskuses kaetud. Võimla jääb, kool saab söökla, noortekeskus, raamatukogu ja valla teeninduskeskuse ruumid on plaanis sees,“ kinnitas Luks.

„Eesmärk on saada Lümanda keskus korda. Majas on palju sellist pinda, mida ratsionaalselt kasutada ei saa ja millele on keeruline kasutust leida,“ lisas vallavanem ligi 2400-ruutmeetrise hoone kohta, millest võetakse plaani järgi kasutusse 1400 ruutmeetrit.



„Mis tuleb 1400 ruutmeetrile? Kuidas sinna on võimalik kõik ära mahutada? Palju jääb ruumi sööklale? Palju raamatukogule?” küsis Maastik ja lisas: „Kui sinna ei mahu kõik ära, siis peab uue maja ehitama.”



Volikogu liige Andres Tinno torkas selle peale, et summa suurendamiseks on vaja teiste omavalitsuste nõusolekut ja rohkem laenu võtta ka ei saa. „Oleme valiku ees, kas võtta või jätta,“ nentis Tinno.



„Midagi ära ei jää, osa ruume tulevad väiksemad ruutmeetritelt, osa suuremad, kasutatakse rohkem keldreid,“ täiendas abivallavanem Villi Pihl.



Kärla ja Aste näited



Maastik osutas, et äsja avatud Kärla rahvamaja pisut enam kui 1000 ruutmeetrile ja ka Aste klubihoone 1200-ruutmeetrisele pinnale on värskelt sõlmitud ehituslepingu järgi mahutatud vaid rahvamaja ja raamatukogu.

„Lümanda keskusehoonesse tuleb lisaks rahvamajale ja raamatukogule veel mahutada Lümanda teeninduspunkt, Lümanda põhikooli söökla koos köögiga, noortekeskus, jõusaal ja garaaž halduse tehnikale,” osutas Maastik.



„Lisaks kasutatakse keskusehoonet ka Lümanda põhikooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, milleks tuleb välja ehitada rõivistud, spordiinventari ladu ja õpetaja kabinet. Need lisafunktsioonid on mujal kaetud eraldi hoonetes,” lisas volinik.



Maastik meenutas, et eskiisprojekti koostamisse kaasati kõiki osapooli ja suudeti vähendada põrandapinda 2100 ruutmeetrini.



„Selle projekti alusel korraldati ka läbirääkimistega riigihange, kus parim hind oli 1,74 miljonit. Vallavalitsus palus viimasesse vooru jõudnud kahel ehitusfirmal leida võimalus hinna vähendamiseks. Üks loobus ja teine pakkus, et võib ehitada 1400 ruutmeetrit 1,4 miljoni eest,” tõdes Maastik.



Kuna vallavanem ei avalikustanud projektimuudatusi, tõdes Maastik: „Seega pandi eelviimases volikogus enne valimisi volinikud valiku ette, kas Lümanda saab selle, mida ehitaja pakub või hange tühistatakse.”



Kuna Maastik on skeptiline, et 1400-ruutmeetrisel pinnal saavad täidetud kõik vajalikud funktsioonid, siis palus ta nädala pärast erakorralise volikogu kokkukutsumist, et selguks, mida on plaanis ehitajal projektis vähendada ja kui palju. Tema ettepanek ei läinud paraku läbi.



„Peame ostma põrsast kotis, sest rohkem ei ole võimalusi,“ laiutas Maastik käsi.

Luks pakkus välja, et kui volikogu tahab osaleda hankeprotsessis, nimetagu hangete komisjoni volikogu esindaja. „See ei ole volikogu küsimus,“ märkis volikogu esimees Urmas Lehtsalu, viidates käimasoleva ehitushankega tegelemisele.





Vastuolu

Lääne-Saare valla eelarvestrateegias ja arengukavas olid projekteerimiseks ning ehituseks ette nähtud järgmised summad:

Aste klubi – 600 000 eurot,

Kärla rahvamaja – 1,3 miljonit eurot,

Lümanda keskusehoone – 1,2 miljonit + konteinerkatlamaja – 300 000 = kokku 1,5 miljonit.



Tegelikkus:

