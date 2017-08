Uudised

Ristluslaev Island Sky külastab Saaremaa asemel Pärnut

Kolmapäev, 23. august 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 23. august 2017. Foto on illustreeriv. Täna Saaremaad külastama pidanud ristluslaev Island Sky peatub selle asemel hoopiski Pärnus. Pärnu käesoleval aastal valminud kruiisikaid külastab kolmapäeval teist korda ristluslaev, ütles Pärnu Sadama nõukogu esimees Kaspar Kokk BNS-ile. Selleks on 100 inimest mahutav Island Sky, mis pidi algse plaani järgi kolmapäeval Saaremaad külastama, lisas ta.



Island Sky on pisut suurem laev kui juulis Pärnut ning Saaremaad külastanud Serenissima, ütles Kokk. Ristluslaev Island Sky tühistas Saaremaa sadama külastamise ilmastiku tõttu, teatas AS-i Tallinna Sadam turundusspetsialist Triin Rum. Nimelt on Saaremaa kruiisisadamale mõningate tuultega keeruline läheneda.



