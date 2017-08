Uudised

Lääne-Saare Kultuuri tegevjuht Pille Mägi võidakse koondada (1)

Kolmapäev, 23. august 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 23. august 2017. Sihtasutuse Lääne-Saare Kultuur tegevjuht Pille Mägi on olnud kaasas mitmete valla ehitusprojektidega. Viimaseks n-ö töövõiduks võib pidada hiljuti valminud Kärla rahvamaja. FOTO: Meriliis Metsamäe Lääne-Saare vallavolikogu otsustas esmaspäevasel istungil muuta sihtasutuse Lääne-Saare Kultuur põhikirja, mis võib uuest aastast kaasa tuua selle tegevjuhi Pille Mägi koondamise.



Sihtasutuse Lääne-Saare Kultuur nõukogu esitas Lääne-Saare vallavolikogule ettepaneku SA põhikirja muutmiseks. Nõukogu selgitas, et põhikirja muutmise eesmärk on muuta sihtasutuse tegevus läbipaistvamaks ja selgemaks, nii et edaspidi tegeleks sihtasutus ainult ehitamise ning hoonete valitsemisega.

Esmaspäevasel volikogu istungil heaks kiidetud nõukogu ettepanekul liiguvad kultuuritöö korraldamine ja sisu tagasi vallavalitsuse pädevusse.



Selline lähenemine tagab nõukogu hinnangul valla kogu kultuurivaldkonna ühesuguse ja võrreldava käsitluse vallasiseselt, seejuures lähtudes ka Saaremaa omavalitsuste ühinemisest üheks omavalitsuseks.



Lääne-Saare Kultuuri nõukogusse hakkab edaspidi senise kolme liikme asemel kuuluma kuni viis liiget, kuid juhatus muudetakse praeguse kahe liikme asemel üheliikmeliseks. Praegu on juhatuse liikmed Pille Mägi, kes on ka tegevjuht, ja Urmas Sepp. Nõukogusse kuuluvad Andres Tinno, Tõnu Munk ja Urmas Lehtsalu. Arengu- ja eelarvekomisjon pakkus omalt poolt välja, et sihtasutus võiks edaspidi hakata kandma nime Lääne-Saare Kultuurivara.



Luuakse uus koht?



Külaelukomisjonist infot saanud volikogu liige Mart Maastik küsis esmaspäeval volikogu istungil, et mis hakkab reaalselt pärast struktuurimuudatust toimuma. „Kas Pille Mägi koondatakse ja nõukogu võtab tööle uue palgalise juhatuse liikme? Kes saab uueks palgaliseks juhatuse liikmeks ning kas luuakse uus töökoht?“ tundis ta huvi.



Lääne-Saare valla jurist Liis Lepik möönis, et sihtasutuse tegevjuhi lepingu ülesanded hõlmavad kultuurialast sisu.



„Kui sihtasutuse tegevus korraldatakse ümber selliselt, et ta enam nendega ei tegele, tähendab see töölepinguseaduse järgi koondamist. Koondamise puhul peab tööandja pakkuma võimalusel teist tööd ehk Pillele on võimalik pakkuda juhatuse liikme kohta, kuid sel juhul otsustab nõukogu, kes kahest juhatuse liikmest jätkab, milline on juhatuse liikme palk ja uued ülesanded,“ selgitas Lepik.

Mart Maastik ei saanud aru, kes hakkab sihtasutust edaspidi juhtima.



„Ehituslepingutele on alla kirjutanud juhatuse liige ja tegevjuht Pille Mägi, milleks peab teda koondama, milleks struktuuri muudatusi üldse vaja on? Kas on leitud mingeid vigu?“ ei taibanud Maastik.



„Kuna töölepingulised tegevused Pille Mägil lõpevad, on tegemist koondamisega. Lepingute allakirjutamine on tema pädevus juhatuse liikmena,“ täpsustas Lepik.



Vajalik seoses ühinemisega



Volikogu esimees Urmas Lehtsalu põhjendas struktuurimuudatust seoses omavalitsuste ühinemisega. „Soovime, et meie kultuuriasutused oleksid samal positsioonil, mis teiste valdade omad. Praegu on nii, et poolt Lääne-Saare valda esindab Pille Mägi,“ lausus Lehtsalu.



Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks lisas omalt poolt, et Pille Mägi saab töötasu tegevjuhina, juhatuse liikmena ta ei ole tasustatud. „Kui nõukogu soovib, et tegevjuht jätkab, on tal õigus teha selleks ettepanek jätkata juhatuse liikme kohal. Kui soovitakse konkurss korraldada, on tegevjuhil õigus sellel osaleda. Kui ta ei osale, koondatakse ja makstakse ühe kuu hüvitis,“ märkis Luks.



