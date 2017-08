Uudised

Luupusega võitlevat saarlannat saab abistada ka pangaülekandega

Teisipäev, 22. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



USA-s elava Heli Vaheri tervislik olukord on siiani kehv ning raviga seotud kulud kõrged. Luupusehaige naise lugu läks paljudele headele inimestele hinge ning paljud on avaldanud soovi noort naist aidata.



Meie Maa toimetusse on helistanud mitmed inimesed ning kurtnud, et rahastusplatvormi GoFundMe kaudu on keeruline naist toetada.

Selle murega seoses avaldame Heli ema Liilia Juhandi kontonumbri: EE382200001104510961, Swedbank. Selgitusse tuleks märkida Heli Vaheri toetuseks.



Reedel alustati keemiaraviga, mille tagajärjel Heli sattus ülikriitilisse seisu. Kuigi algselt oli Heli emal plaanis Ameerikasse sõita lennukiga, mis väljub 24. augustil, tuli tal kohale minna varem.



“Nüüdseks on elu tagasi sees. Saan tasapisi tugevamaks. Ei olnud minu aeg veel,” sõnas Heli.



Praegu on Heli ema tütrel New Yorgis Bellevue haiglas külas. „Mul on rahu südames, sest saan ise siin olla,“ lausus Juhandi. „Tänan kõiki inimesi abikäe eest,“ lisas ta. Autor: Ilona Vapper Teisipäev, 22. august 2017.Meie Maa toimetusse on helistanud mitmed inimesed ning kurtnud, et rahastusplatvormi GoFundMe kaudu on keeruline naist toetada.Selle murega seoses avaldame Heli ema Liilia Juhandi kontonumbri: EE382200001104510961, Swedbank. Selgitusse tuleks märkida Heli Vaheri toetuseks.Reedel alustati keemiaraviga, mille tagajärjel Heli sattus ülikriitilisse seisu. Kuigi algselt oli Heli emal plaanis Ameerikasse sõita lennukiga, mis väljub 24. augustil, tuli tal kohale minna varem.“Nüüdseks on elu tagasi sees. Saan tasapisi tugevamaks. Ei olnud minu aeg veel,” sõnas Heli.Praegu on Heli ema tütrel New Yorgis Bellevue haiglas külas. „Mul on rahu südames, sest saan ise siin olla,“ lausus Juhandi. „Tänan kõiki inimesi abikäe eest,“ lisas ta.

Veel artikleid samast teemast »