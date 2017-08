Uudised

Sadamas oodati taas tunde

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Ines Vapper Teisipäev, 22. august 2017. Foto on illustreeriv. Pühapäeval kasvas järjekord Kuivastu sadamas tundidepikkuseks orienteeruvalt kella 14–15 vahel. Reisijate sõnul oodati järjekorras keskmiselt 3–5 tundi.



Ooteaeg üldjärjekorras võis tõesti olla mitmeid tunde, tõdes AS Tallinna Sadama turundusspetsialist Triin Rum. Hiiumaa liini teenindanud Regula tegi lisareisi kell 21.20 Kuivastust.



“Läbirääkimised Regula kasutamiseks edaspidi ette tulevates kriitilistes olukordades on käimas,” kinnitas Rum.



