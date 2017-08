Uudised

Ettevõtlusest saarel valmib raamat

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: MM Teisipäev, 22. august 2017. Koostamisel on raamat „Silmapiiri taga“, mis räägib Saaremaa ettevõtjatest, ettevõtlusest ning elukeskkonnast saarel, seda nii eesti kui inglise keeles.



Raamat valmib Saaremaa Ettevõtluspäevaks, 6. oktoobriks. Teos on illustreeritud fotodega Saaremaa loodusest ja tegusatest inimestest.



Raamatu koostaja ja toimetaja on Akriibia OÜ ja selle avaldamist toetavad Saaremaa Arenduskeskus, Saaremaa Ettevõtjate Liit, Kuressaare linnavalitsus ja Saaremaa ettevõtjad.



Raamatus on 38 ettevõtte tutvustavad lood fotodega ning seitsme Saaremaal tunnustatud ettevõtja edulood.



Projektijuht Õie Õll tõdes, et praegu tehakse veel viimaseid intervjuusid, raamatust on ta valmis pikemalt rääkima mõne aja pärast. Teoses kasutatakse fotograaf Lembit Michelsoni pilte.

