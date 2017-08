Maavalitsuste asemele riigihalduse talitused

Uudised

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 22. august 2017. Jaan Leivategija. FOTO: Valmar Voolaid Enamik uuest aastast oma töö lõpetavate maavalitsuste ülesannetest jaotatakse laiali omavalitsustele ja ministeeriumidele. Lisaks luuakse veel riigihalduse talitus.



„Maavalitsuste ülesannete ülevõtmisel tekib kindlasti mõningaid probleeme. Selle tarvis on plaan jätta igasse maakonda seniste maavalitsuste asemele riigihalduse talitus,“ edastas Tartu Postimees eelmisel nädalal Tartumaa omavalitsusjuhtidega kohtunud riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnu.



Sõltuvalt maakonnast asub ministri sõnul tööle kolm kuni üheksa inimest. „Sinna jäävad planeerijad, arhivaarid, kes hakkavad dokumente korrastama. Kindlasti infotöötaja, kes jagab inimestele teavet, kuhu nad oma küsimustega ja toiminguteks peavad pöörduma,“ selgitas Aab, kelle sõnul on tegemist maavalitsuste vähendatud versiooniga, mis jääbki neisse hoonetesse edaspidiseks tegutsema.



Saare maavalitsuse maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija tõdes Meie Maale, et seni on tutvustatud vaid plaane ja kokkupandud kava. „Praegu on ainult indikatiivsed andmed ja arutelud ehk veel tulevad,“ lootis ta.



Mitu riigiasutust



Tulevikus peaks loodavas asutuses olema Leivategija teada kuni kuus töökohta. „Neist osa on ajutised ja osa tekivad vajadusel. Alguses pigem vist neli-viis kohta,“ nentis ta, rõhutades, et midagi täpsemat pole veel teada.



Haridusvaldkonnaga seotud teemad, nagu õppeasutuste järelevalve ja koolivõrgu planeerimise küsimused võtab üle haridus- ja teadusministeerium. Eksameid ja tasemetöid aitab korraldada sihtasutus Innove.



Ülejäänud toiminguid peaksid tegema kohalikud omavalitsused. Olulisimad neist on ühistranspordi ja ka näiteks valimiste korraldamine ning rahvastikutoimingute tegemine.



Lisaks riigihalduse talituse loomisele on valitsus juba praegu plaani võtnud ühistranspordikeskuste rajamise. Need peaksid uuest aastast aitama koos omavalitsustega korraldada maakondlikke bussiliine. Seega on tegemist veel ühe uue riigiasutusega, mis maavalitsuste kadumise järel juurde tekib.



