TS Laevade juhikonkursil on sõelale jäänud kolm inimest

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: MM Teisipäev, 22. august 2017. Augusti lõpuks peaks selguma mandri ja suursaarte vahel parvlaevaliiklust korraldava Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad uus juht. Sõelale on jäänud veel kolm inimest.



Konkursile esitatud 50 kandidaadi seast on Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmi sõnul alles veel kolm, kelle hulgast valik langetatakse augusti lõpuks. Kandidaadid on tugevad ja on võimalik valida, ütles Kalm.



AS Tallinna Sadama turundusspetsialist Triin Rum ütles Meie Maale, et praegu toimuvad kohtumised kandidaatidega. “Valiku teeme septembris ning kui valik on tehtud, teavitame sellest avalikkust,” selgitas Rum.



TS Laevad OÜ nõukogu kuulutas juuni keskel välja konkursi juhatuse esimehe leidmiseks, senine juht Kaido Padar lahkus augustist ametist ja hakkas juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS. Uue juhatuse esimehe leidmiseni täidab seda rolli juhatuse liige Mart Loik.



Juhatuse esimehe ülesandeks on TS Laevade strateegiliste eesmärkide elluviimine, äriprotsesside juhtimine ja organisatsiooni üldjuhtimine. Juhatuse esimehe fookuses on ettevõtte efektiivsuse tõstmine ja kõrgetasemelise teeninduse tagamine.



