Esoteerikabutiik teenis üle 171 000 euro kasumit

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: MM Teisipäev, 22. august 2017. Esoteerika butiik La Tene tegutseb Kuressaares 2014. aasta augustist. FOTO: Tambet Allik ERR kaardistas enam kui poolsada eneseabikoolituste või esoteerikakaupade müügiga tegelevat ettevõtet, kellest enam kui kolmandik teenib väga ilusat kasumit.



Noorematest tegijatest turul on kuuekohalisi numbreid teinud ka Kuressaares ja Tallinnas tegutsev esoteerikabutiik Must Kass OÜ, mis on oma kolme tegutsemisaasta jooksul kasumit hüppeliselt kasvatanud.



Osaühingu juhatusse kuuluvad La Tene butiigi perenaine Tene Laul ja Tomas Süld. Tallinna butiik avas uksed 2016. aasta oktoobri keskpaigas, Kuressaares Kauba tänaval tegutsetakse 2014. aasta augustist.



Kui 2014. aastal oli puhaskasum 10 601 eurot, siis 2016. aastal teenis Must Kass OÜ kristallide, ehete ja nn väeesemete pealt puhaskasumit juba 171 450 eurot. See on kolme aasta peale umbes 16-kordne kasv.



Samal ajal on tublisti kasvanud ka käive – kui 2014. aastal oli käive ca 37 000 eurot, siis 2015. aastal oli see üle 213 000 euro ja 2016. aastal suisa ligi 427 000 eurot.



Kõige enam puhaskasumit teenis 2016. aastal neli aastat mandril tegutsenud jooga- ning nn teadliku muutuse kunsti õpetaja Ingvar Villidole kuuluv Human OÜ, mille kasum kasvas tervelt viis korda ning küündis 226 013 euroni, kirjutab ERR.

Tartu ülikooli tarbimissotsioloog Margit Keller ütles, et kuivõrd tänapäevane elu on nii kiirendatud ja pingeline, loob see soodsa pinnase igasuguste tasakaalu ja õnne pakkuvate teenuste jaoks, sest kaasaegne tarbimiskultuur annab vähemalt teoreetiliselt võimaluse kommertsialiseerida mida iganes, ka õnne ja tervist.

