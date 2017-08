Uudised

Asendustalunikud ootavad hoolealuseid

Teisipäev, 22. august 2017.



Möödunud nädalal asutatud ettevõte Saaremaa Talupidajate Asendusteenistus OÜ tegeleb talupidajate loomade hooldamisega, kui omanikud on haigeks jäänud või peavad ajutiselt kodust ära minema. Loomad, kelle eest firma on valmis hoolt kandma, varieeruvad vuttidest hobusteni.



Osaühing tegeleb ka väiketoodanguga, lisaks abistavad nad põllutöödel või pakuvad kunstliku seemendamise teenust.



Tegemist on perefirmaga, kus tegutseb Maret Jalak elukaaslasega. „Kui nõudlus kasvab, tuleb ilmselt paar inimest veel punti,“ lausus Jalak.



Naine on varem ametis olnud Eestimaa Talupidajate Keskliidus asendustalunikuna, kuid tema hinnangul ei toimi organisatsioon enam algsel põhimõttel.



