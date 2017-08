Uudised

Tallinna tänava teetööd jõuavad lõpule

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Teisipäev, 22. august 2017. Munakivitöid tegev Jan Kadakas oli eile pühendunult ametis. Foto: Tambet Allik Juuli alguses alustati Tallinna tänava uue teelõigu rekonstrueerimist. Peatselt avatakse tee uuesti liikluseks.



Tööde valmimise tähtaeg oli esialgu 14. september, ent tööde teostaja OÜ Klotoid lootis liikluse Tallinna tänaval avada 1. septembriks. Selgub, et kui mitte varem, siis juba käesoleva nädala lõpus avatakse tee liiklemiseks.



Kõnnitee ning asfalt võeti Tallinna tänaval üles koos aluspinnasega nagu eelnevatel Tallinna tänava lõikudel ja ehitati uus tee konstruktsioon. Kõnnitee tehti laiemaks ning sinna paigaldati uued kõnnitee-ja äärekivid.



Garnisoni ja Komandandi tänava algusesse jäävaid parklaid asfaldiga uuesti ei kaetud – muinsuskaitsetsoonis asuvad parkimisplatsid saavad munakivikatte.

„Viimased tööd veel käivad,“ nentis OÜ Klotoid projektijuht Madis Lepp. Lepa sõnul on Tallinna tänava ja Pihtla tee ristmiku piirkonda hõlmavad teetööd olnud graafikus ning ehitustegevuses suuremaid komplikatsioone tekkinud pole.



Praegu on veel pooleli munakivikatte ehitamine ning vaja on paigaldada liiklusmärgid. Veidi peab kohendama ka kõnniteid. „Väga tülikad teetööd on olnud,“ nentis lõunale minev sidetrassi paigaldaja Guido. Ehitusmehed on objektil ametis kella kaheksast viieni.



