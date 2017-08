Uudised

Diva sai uue omaniku

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 22. august 2017. Haapsalu klubi Africa omanik Rainis Lõuke võttis enda vedada ka ööklubi Diva. Esimene pidu toimub 2. septembril. Foto: Tambet Allik Möödunud nädalavahetusel kuulutati välja 14 aastat tegutsenud ööklubi Diva viimane pidu. Rahvast oli kui murdu, see andis alust kahelda, et inimesed ööklubides enam ei käi.



Klubi Diva omanik Antti Mikael sõlmis eile rendilepingu Haapsalu klubi Africa omaniku Rainis Lõukega, kes ööklubi pidamise üle võtab. Esimene pidu toimub juba 2. septembril ja klubi nime vähemalt esialgu ei vahetata.



„Alati ei ole programm number üks, seda näitas ka viimane pidu. Täiesti tavaline klubiõhtu diskoritega, aga maja oli puupüsti täis. Vaja on põhjust,“ sõnas Rainis Lõuke. Esimese peo avalöögi teeb Beebilõust.



Lõuke tõdes, et klubi pidamise kogemust on tal nelja aasta jagu. Saaremaa klubi ülevõtmine ei olnud tema esmane plaan.



„Mul oli siseinfo olemas, et klubi läheb kinni. Huvi pakkus aga hoopis inventar, et osa asju kantida ümber klubisse Africa. Lõpuks jõudis jutt selleni, et võibolla ikkagi ei paneks kinni ja võiks seda asja hoopis edasi teha. Nii me lõpuks maja peremehe Anttiga kokkuleppele saime,“ rääkis Lõuke.



Ta ütles, et kuna klubi toimib, siis ei olnud mõistlik seda võimalust käest lasta.

Ühinemise juhtkomisjoni järgmisel koosolekul küsib linnapea Madis Kallas, kas Saaremaa vallal oleks huvi osta poole miljoni euro eest klubi ruumid. Uut klubi eestvedajat see ei heiduta.



Teeb nii kaua, kui saab



„Teen seda täpselt nii kaua, kui saab. Kui linn peaks selle tõesti ära ostma, siis on veel küsimus, kas nad leiavad sellele kohe rakenduse. Seda ei tea praegu keegi. Aga kui tuleb info, et siin saab jätkata veel aastaid, siis kindlasti on ka muutusi tulemas, kuid enne seda ei ole mõtet,“ möönis Lõuke. Seetõttu ta praegu ka ümberehitust ega nimevahetust ette ei võta.



Määramatus on see, mis teeb tema sõnul programmi planeerimise keerulisemaks. Programmi plaanib Lõuke hakata ise tegema ja nädalavahetustel jagab ta end kahe klubi vahel.



„Programmilisi muutusi kindlasti tuleb. Kõigil on oma käekiri. Aga saarlased võivad olla uhked. Julgen täna kindlalt väita, et Diva on oma interjöörilt ja programmilt Eesti TOP 5 seas päris kindlasti. Klubi on väga väärikas,“ seletas mees.



Ta tõdes, et töötajatega läbirääkimised alles algavad ja eile ei osanud Lõuke veel öelda, kas ja kui suurel määral personal muutub.

„Ega mul ei ole lihtne võõrasse keskkonda tulla, plats puhtaks lüüa ja alustada kõikidega otsast – ma ei näe, et see oleks õige,“ seletas Lõuke.



Klubi hakkab lahti olema reedeti ja laupäeviti. Lõuke on mõelnud tulevikus koostööle ka spaadega ja kaalunud võimalust avada klubi külalistele ka kolmapäeval-neljapäeval, kuid praegu on see vaid mõtte tasandil. Varem on samal pinnal tegutsenud klubid Scala ja 007.



