Tahulas varastati tööriistu

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Teisipäev, 22. august 2017. 15. augustil sai politsei teate, et ajavahemikul 11.–12. august on seni tuvastamata isik Lääne-Saare vallas Tahula külas asuvast lukustamata ustega garaažist varastanud elektrikeevitaja BiMaxi, elektrilise käsihöövli Ryobi ja teisi tööriistu.



Vargusega tekitati varalist kahju 818 euro väärtuses. Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.



