Viikingiküla rändkarikas Salme laegas läks soomlastele

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 22. august 2017. Tänavusel viikingiturul jalutades võis tekkida tunne, nagu oleksid sattunud ajas tagasi, sest nii suured kui kõige väiksemad olid riietatud ajastule kohaselt ja panid käedki külge iidsetele tegemistele. FOTO: Meriliis Metsamäe Reedest pühapäevani toimus Salmel järjekorras teine viikingiturg, kus lisaks kauplejatele ja erinevatele töötubadele leidis aset ka viikingilaevade mõõduvõtt.



Viikingituru üks peakorraldajaid Triin Varrak nentis, et külastajaid oli veidi vähem kui mullu, see oli ilmselt tingitud kehvadest ilmaoludest. Viikingiaja taaskehastajaid väike hoovihm aga ei seganud. „See oli võibolla isegi parem kui terve päeva lõõskav päike. Mitmed telgid said ka Salmel tuulega testitud ja pidasid ilusti vastu,“ nentis ta.



Külastajaid jagus tema sõnul turule küllaga, sest kohati ei pääsenud mõne müügileti lähedalegi. Üks üritusel käinud huviline imestas, et kogu viikingiküla inimesi ja telke imetledes tundus talle, nagu oleks ta vaadanud läbi ajapeegli minevikku.



„Ma oleksin seal melu sees istunud ja vaadanud lõpmatuseni, kuidas lihtne viikingielu käib,“ rääkis naine, lisades, et ka eri vanuses lapsed olid vastavates kostüümides. „Tore oli vaadata, kuidas internetiühiskonna lapsed villa ketrasid ja muudes töödes abiks olid.“



Laevameeskondade võistlus peeti kahes osas, kus esmalt testiti osaliste koostöövõimet ja oskusi elulistes olukordades. Kiiruse peale tuli igal meeskonnal tõsta mast, laadida alusele aerud-mõlad, purjemast koos kokkukeritud purjega ja muu vajalik ning kes esimesena valmis sai ja nöörid lahti võtta jõudis, oligi võitja.



Tuul pani osavuse proovile



Tuul oli laupäeval vali ja tõukas laevu nagu pähklikoori mööda kaldaid. Esmalt tuli ühel võistlejal visata märklaua pihta kaks oda, teisel kärmelt lasta kolm noolt põhukoti sisse. Viimaseks tuli märgata ja pootshaagiga püüda kaldapervel asunud kokkukeritud nöörijuppe.









Põnevust jagus nii osalejatele kui pealtvaatajatele. Näiteks oli Rootsi laeva Stenfir meeskonnas oda visanud Karmo Kiilmanni sõnul nende kapten käskinud mulluste võitjatena sel aastal kõigil ülesanded täita vasaku käega.



Pärast käteosavuse näitamist suunduti kõrtsi juurde, kus iga meeskond pidi kõrtsiemandatele jutustama loo, kuidas nende tiim Salmele jõudis. „Seekord olid nii lood kui esitused väga värvikad ja lõbusad. Viikingilaeva Äge meeskond etendas oma versiooni sellest, kuidas Salme laevamatusest leitud mehed sinna said. Tegu polnud mitte suure lahingu, vaid kõrtsis toimunud arusaamatusega,“ muigas Varrak.



