Torgu kuningriigil täitus veerand sajandit

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Teisipäev, 22. august 2017. Lippude lehvides suundusid kuningriiklased laupäeval läbi Kuressaare kesklinna Sõrve poole aastapäeva tähistama. Esiplaanil Torgu kuningas Kirill I, vasakul kuningriigi vardja Kaupo Vipp. FOTO: Tambet Allik Möödunud nädalavahetusel tähistas Torgu kuningriik oma asutamise 25. aastapäeva. Juubelipidustustel osales ka Torgu kuningas Kirill I. Laupäeval suundus kuninga eskort läbi Kuressaare linna edasi Sõrve poole.



Pühapäeval anti Sõrve asja ajajatele Laadlas üle aumärgid – kuningriigi aastapäeva ordenid. Ordenikavaleridena kuulutati välja Mari Lepik, Eldur Seegel, Andi Noot ja Maire Sillavee.



Mari Lepik sai ordeni teenete eest sõrve keele alalhoidmisel ja jäädvustamisel, Eldur Seegel Taga-Sõrve ajaloo pikaajalise jäädvustamise eest, Andi Noot spordisaavutuste abil Torgule ja kuningriigi lipule kuulsuse kogumise eest, Maire Sillavee kultuurielu silmapaistvalt eduka arendamise eest Sõrves. Kohapeal sai ordeni kätte Mari Lepik, teistel ordenisaajatel ei võimaldanud muud kohustused kohale tulla.



Torgu kuningriigi vardja Kaupo Vipp ütles, et kuningriigi juubeli tähistamine läks kenasti korda ja kõik üritused sujusid nii, nagu planeeritud. Rahvas sai nautida tasuta õlut, suppi, suitsulesta, uhket sünnipäevatorti ja kohvi. Tuju hoidsid üleval Sõrve ansambel Küi ning mandrilt Väikeste Lõõtspillide Ühing.

Laupäeval toimunud Laadla leivapäeval oli konkursile esitatud üheksa koduleiba. Parimaks valis rahvas Ruth Paasma küpsetatud leiva, mis oli esitatud hindamisele nr 1 all ja kandis nime „Kirilli kakuke“. Koduõllekonkursile ühtegi võistlustööd sedakorda ei esitatud.



„Sellega läks, jah, seekord kehvasti, kahju, et keegi ei julgenud oma koduõllega välja tulla. Paistab, et kodus õllepruulimise traditsioon on hakanud Sõrves närtsima ja see on kurb. See-eest osales koduveinikonkursil koguni seitse võistlustööd ja tundub, et just naised on parimad veinivalmistajad,“ rääkis Vipp.

Koduveinikonkursi parimaks valiti seitsme esitatud võistlustöö hulgast ülekaalukalt sõstravein, mille oli valmistanud Helle Timm. Parimateks tunnistatud leiva ja veini valmistajad said kuninga käest õiguse kasutada oma retsepti juures edaspidi aunimetust „Torgu kuningriigi lemmik“.



Pidustuste käigus toimus ka kuningriigi vapilooma (tigudraakon) sugulaste, viinamäetigude suur võiduajamine, mille võitis kuninga enda loom.

Juubelipidustuste ajal kingiti kuningale muu hulgas kaks maali ja välisdelegatsioonid pakkusid võimalusi avada välissaatkondi.



