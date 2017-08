Uudised

UUS: PALJU ÕNNE! Ott Tänak võitis Saksamaa MM-ralli!

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: MM Laupäev, 19. august 2017. Ott Tänak võitis Saksamaal karjääri teise MM-ralli. Foto: Jaanus Ree Saksamaal karjääri teise MM-ralli võitnud Ott Tänak kinnitas mõni minutit pärast finišit, et kuigi ta asub kolme etappi enne lõppu üldarvestuses kolmandal kohal ja kaotab liidrile Sebastien Ogierile 33 punktiga, jätkab ta võitlust MM-tiitli nimel.



"Hea sõit meie poolt terve ralli vältel. Rääkisime Martiniga (kaardilugeja Martin Järveoja – toim), et reedel sai keerulistes olukordades võidule alus pandud, edasi tegelesime juba ralli käigu kontrollimisega."



Millised on võimalused heidelda MM-tiitli nimel (punktitabel pärast Saksamaa rallit: 1. Ogier 177, 2. Neuville 160, 3. Tänak 144, 4. Latvala 123)? "Vastan samamoodi nagu enne Saksamaa ralli algust: nii kaua, kuni võimalus eksisteerib, me ka MM-tiitli nimel võitleme! Järgmistel rallidel tuleb sõita samas rütmis. Kui tahame maailmameistriks tulla, tuleb võita."



Saksamaa MM-ralli lõppseis: 1. Ott Tänak (M-Sport), 2. Andreas Mikkelsen (, Citroen, +16,3), 3. Sebastien Ogier (M-Sport, +30,4), 4. Juho Hänninen (Toyota, +1.49,2), 5. Elfyn Evans (M-Sport, +2.01,5), 6. Craig Breen (Citroen, +2.03,4).



MM-sarja üldseis, piloodid: 1. Ogier 177, 2. Thierry Neuville (Hyundai) 160, 3. Tänak 144, 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) 123, 5. Dani Sordo (Hyundai) 89, 6. Evans 87.



