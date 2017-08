Uudised

Homme on lipupäev!

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: MM Laupäev, 19. august 2017. Foto on illustreeriv. Homme, 20. augustil on taasiseseisvumispäeva puhul Eestis lipupäev. Eesti lipp heisatakse kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul.



20. augustil 1991 võttis Ülemnõukogu vastu otsuse „Eesti riiklikust iseseisvusest“. Otsus lõpetas nõukogude okupatsiooni ning taastas Eesti riikliku iseseisvuse, muu hulgas taastati diplomaatilised suhted teiste riikidega. 20. augustil 1991 võttis Ülemnõukogu vastu otsuse „Eesti riiklikust iseseisvusest“. Otsus lõpetas nõukogude okupatsiooni ning taastas Eesti riikliku iseseisvuse, muu hulgas taastati diplomaatilised suhted teiste riikidega.

