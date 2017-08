Uudised

Eile algasid Salme viikipäevad

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 19. august 2017. Salme viikingipäevade avamise puhul läksid üheskoos merele neli alust. Pildile jäid Soome laev Sotka (esiplaanil) ja Rootsi alus Stenfir. FOTO: Tambet Allik VIDEO: Pamela Talzi Eile õhtul algas teine Salme viikingiturg, mis kestab pühapäevani. Avamisel sai näha nelja viikingilaeva, maitsta esimeste meistrite sööke ja kaeda nende kaupa.



Salmele tulid viikingilaevad Äge ja Turm Eestist, Stefnir Rootsist ja Sotka Soomest. Viimase navigatsiooni assistent Aapo Pöyhönen ütles, et nad alustasid oma teekonda aluse kodusadamast Siippoo jõesuudmest esmaspäeval ning liikusid esmalt mööda rannikut läände. Teisel päeval seilasid nad kümne tunniga Porkalast Lohusallu, sealt kolmandal päeval Dirhami ja edasi Haapsallu.



Neljapäeval lahkuti hommikul kella viiest, Salmele jõuti õhtul kell kaheksa. „See oli väga idülliline vastuvõtt, kus tuuliku taustal lehvitasid meile nii täiskasvanud kui lapsed ja koer haukus lustakalt,“ meenutas ta rõõmsalt.









Täna loodavad nad muidugi laevameisterlikkuse võistlustel hiilata. „Alustame kailt, kus tuleb aja peale laev valmis panna ja asjad peale laadida. Punkte antakse nii kiiruse kui oskuste eest. Siis tuleb kirvest visata, midagi veest välja tõsta, vibu lasta ja palju muud,“ loetles mees. Kokku on nende meeskonnas 13 liiget.



Kohal olid ka Pärnumaa Varbla valla Mikkeni lambatalu perenaine Kristel Kuusik, peremees Andre Vare ja nende väike sulane. Üheskoos sättisid nad valmis lammaste aedikut. Nimelt näitab täna Kuusik oma kolme Kihnu maatõugu lammaste peal, kuidas vanasti pügamine käis.



Hobune ennustab



„Tutvustan käsitsi lammaste pügamist, seejärel teised käsitöölised pesevad villa, kraasivad, teevad sellest lõnga ja koovad kangast,“ kirjeldas naine.

Eile aga meisterdasid Sõrve turismiinfokeskuse Salme esinduses infopunkti koordinaator Tiia Kobin, vabatahtlik Agnes Pihlas ja ajaloohuviline Leo Filippov hobuoraaklile tekki.



Kella 16.30 aegu räägib Jaanus Reede trummi mängides vanaaegsest hobuoraakli rituaalist. Viimast kehastab Teeääre talli ratsu Forstrad, kes vanade ürikute järgi vastavalt ehitud saab. „Hobuse omanik Liisi von Wowern kaunistab ratsu ära ja meie valmistame talle teki. Infot selle jaoks saime kroonikute uurijalt ja tõlkijalt Madis Kaldmäelt. Ta leidis selle info 1500–2000 aasta vanustest Saksa, Preisi ja Taani originaalkirjandusest,“ selgitas Filippov.



Teki külgedele õmmeldi head õnne toov ruunimärk < ehk „kenaz“. Rinna eest seotakse tekk nahkpaeltega kinni, mille külge kinnitatakse hingekelluke. „Vendiaja tekstidest tuli välja kirjeldus, mille järgi viikingid küsisid enne tähtsaid sündmusi spetsiaalselt kasvatatud hobuoraaklitelt nõu,“ pajatas ta.



Kui peale küsimuse esitamist astus hobu üle odadest tekitatud joone parema jalaga, oli see õnnistuse või „jah“ eest ning vasema jalaga astumine tähendas „ei“. Kui aga ratsu kabjaga oda pihta koksas, olevat see eriti halb enne ning ettevõtmise peale ei tohtivat enam mõeldagi.



Rituaaliks valiti alati kas valged, mustad või muul kombel erilist värvi hobused. Neid ei kasutatud tööks ega sõiduks vaid ainult ennustamiseks, mida vanasti kutsuti hobulausumiseks – hobusega nõu pidamiseks.



