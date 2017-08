Uudised

Avarii tagajärjel vigastusi saanud mopeedijuht hukkus (1)

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Laupäev, 19. august 2017. Õnnetus juhtus 8. augustil Bauhofi lähedal. Foto: Meriliis Metsamäe 8. augustil kella 13 paiku anti häirekeskusele teada liiklusõnnetusest, kus Bauhofi vahetus läheduses, Ringtee-Põlluvahe tee ristmikul keeras sõiduautole Honda ette mopeed.



Liiklusõnnetuses kannatada saanud mopeedijuht toimetati pärast õnnetust kiirabi poolt Kuressaare haiglasse. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas teatas, et 72-aastane mopeedijuht suri eile Põhja-Eesti regionaalhaiglas.



Politsei- ja piirivalveameti andmetel ei pannud mopeedijuht, 72-aastane naine tähele Põlluvahe tänaval asuvat „anna teed“ märki ning sõitis ette peateelt tulnud Hondale, mida juhtis 46-aastane naine.



Mõlemad liiklusõnnetuses osalenud juhid olid kained ja omasid vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.



Sõiduauto juht kasutas nõuetekohast turvavarustust ja viga ei saanud. Mõlema sõiduki rehvid vastasid nõuetele, nähtavus ja ilmastikuolud olid head.



