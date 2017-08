Uudised

Iseseisvuse taastamisest möödub homme 26 aastat

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Laupäev, 19. august 2017. Arnold Rüütel. 20. augusti õhtul 1991. aastal võttis parlamendi ülesandeid täitnud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, mis tähendas, et Eesti ei kuulu enam NSV Liidu koosseisu ja on iseseisev vabariik.



Toonaseid sündmusi meenutas tolleaegne Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel: „Kõigepealt muidugi tulevad meelde meie iseseisvuse taastamisega seotud mured ja raskused. Iseseisvuse saavutasime eelkõige tänu sellele, et kogu rahvast tuli sellega niivõrd kaasa, olgu selle kinnituseks siis öölaulupeod või Balti ketis seismine.



Enne iseseisvuse välja kuulutamist oli üks probleem muidugi see, et erinevad poliitilised jõud olid erineval arvamusel. Teine asi see, et meid oli informeeritud kompetentsete isikute poolt, et ollakse valmis arreteerima isikuid, kes Moskvas toimuva putši korraldajatele ei allu. Tuleb arvesse võtta, et samal ajal viibisid Tallinnas ka arvestatavad jõud, kes olid valmis arreteerimisotsuseid realiseerima.



Helistasin Gorbatšovi lähikondlasele Jakovlevile, et teda saada, mis Moskvas toimub. Jakovlev lubas paari tunni jooksul informatsiooni hankida. Temalt saingi teada, et Moskvas koondatakse tankiüksusi ja jalaväge Moskva Valge maja ründamiseks. Seejärel ütlesin Ülemnõukogu juhatajale Ülo Nugisele, et nüüd on õige aeg iseseisvumisotsuse vastu võtmiseks, kuna Moskvas käivad lahingud ja praegu ei ole kedagi, kes arreteerimisteks käsu annaks. Nii see otsus kell 23.02 sündiski.“



