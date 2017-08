Uudised

RuhnuRahu festival pakub elitaarkultuuri

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Laupäev, 19. august 2017. FOTO: Danel Rinaldo Eilsest 20. augustini toimub kolmandat korda Eesti väikseim kultuurifestival RuhnuRahu. Ruhnu vallavanema Jaan Urveti hinnangu kohaselt on sel aastal festivalil osalejaid ümmarguselt 350–400.



„Tegemist on mõnusalt kulgeva üritusega,“ märkis Urvet. „Festivalil valitseb elitaarkultuur ning see määrab ka publiku,“ lausus Urvet ja lisas, et Õllesummeri rahvas RuhnuRahule kohale ei sõida.



„Tuleb järjekordselt rahulik üritus, kuhu tullakse ka peredega,“ nentis Urvet.

„RuhnuRahu suvelõpufestival on mõeldud ainult sõbralikele inimestele,“ on ürituse Facebooki lehel kirjas.



Festivali programmist tõi Urvet välja, et sel korral on üritusel rohkem teatrit: näidatakse lausa kahte teatrietendust. Lisaks tõstis vallavanem esile andeka Kadri Voorandi ja geniaalse Vaiko Epliku.



Kõik külastajad jõudsid laevaga ilusasti kohale. „Eile õhtul kell üheksa tuli viimane laev,“ nentis Urvet. „Oleme rahul, et nad siin on, äraminek on aga teine probleem,“ naljatas Urvet.



VAT Teater astus eile välja lavastusega „Kuidas ma koera sõin“, kontserdi andis aga Vaiko Eplik. Täna pakub meelelahutust Kinoteater, muusikalise elamuse annab Mick Pedaja.



