Märten Vaikmaa Tallinna lennujaama nõukokku

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: MM Laupäev, 19. august 2017. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kutsus AS-i Tallinna Lennujaam nõukogust tagasi Saaremaa DeliFood OÜ juhatuse liikme Margus Puusti, Kai-Riin Meri, Hindrek Allvee ja Hendrik Aguri.



Samas nimetas minister nimetamiskomitee ettepanekul nõukogu liikmeteks Baltic Workboatsi ühe omaniku Märten Vaikmaa, Piret Aava ja Kadri Landi, mis tähendab, et saarlaste esindus jääb nõukogus siiski alles. Lisaks jätkavad riigiettevõtte nõukogu liikmetena Indrek Gailan ja Toivo Jürgenson.



