Uudised

Staadioni tänava parkla saab asfaltkatte

Laupäev, 19. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 19. august 2017. Madis Vipp AS Levelist võttis eile hommikul pihlakaid maha, sest projekti järgi olevat need parkimisala jaoks sobimatud haljastuselemendid. FOTO: Tambet Allik AS Level tegi eile algust Kuressaares Staadioni tänava parkimisplatsi ehitustöödega, esimesena võeti maha seal kasvanud 30 pihlakat.



Kuressaare linnainsener Madis Pihel kinnitas, et parkla renoveerimise käigus läheb see asfaltkatte alla. „Kasutatakse nii asfaltkatet kui tänavakivi, analoogselt tennisehalli kõrval oleva parklaga,“ selgitas ta.



Kuigi ehitaja polnud eile lõunaks linnainsenerile oma graafikut saatnud, teadis ta öelda, et lepingu järgi peavad tööd ühele poole saama kolme kuuga ehk 14. novembriks.



Küsimusele, miks aga kenad pihlakad maha võeti, vastas Pihel, et põhjuseks on roheala nihkumine teise kohta.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker tõdes, et peale asfaltkatte panekut ja parkimiskohtade markeerimist saab olema 84 sõiduautokohta, kaks kohta liikumispuudega inimeste sõidukitele ja kolm autobussidele. „Kuna varasemalt parkimiskohti märgitud ei olnud, ei ole teada, mitu kohta juurde tuleb, aga igal juhul rohkem kui enne renoveerimist,“ oli Mäeker kindel.



Ehitustööde käigus likvideeritakse kokku 30 puud-põõsast ja asemele istutatakse 34. „Pihlakad likvideeritakse, kuna need ei ole kasvukuju ja kõrguse tõttu parklasse sobivad puud, asemele istutatakse hõbevahtrad,“ nentis abilinnapea. Kuressaare linnainsener Madis Pihel kinnitas, et parkla renoveerimise käigus läheb see asfaltkatte alla. „Kasutatakse nii asfaltkatet kui tänavakivi, analoogselt tennisehalli kõrval oleva parklaga,“ selgitas ta.Kuigi ehitaja polnud eile lõunaks linnainsenerile oma graafikut saatnud, teadis ta öelda, et lepingu järgi peavad tööd ühele poole saama kolme kuuga ehk 14. novembriks.Küsimusele, miks aga kenad pihlakad maha võeti, vastas Pihel, et põhjuseks on roheala nihkumine teise kohta.Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker tõdes, et peale asfaltkatte panekut ja parkimiskohtade markeerimist saab olema 84 sõiduautokohta, kaks kohta liikumispuudega inimeste sõidukitele ja kolm autobussidele. „Kuna varasemalt parkimiskohti märgitud ei olnud, ei ole teada, mitu kohta juurde tuleb, aga igal juhul rohkem kui enne renoveerimist,“ oli Mäeker kindel.Ehitustööde käigus likvideeritakse kokku 30 puud-põõsast ja asemele istutatakse 34. „Pihlakad likvideeritakse, kuna need ei ole kasvukuju ja kõrguse tõttu parklasse sobivad puud, asemele istutatakse hõbevahtrad,“ nentis abilinnapea.

Veel artikleid samast teemast »