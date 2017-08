Uudised

SHU avab teise poe Aurigas

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 19. august 2017. Juba seitse aastat Kuressaares Rae keskuses tegutsenud jalatsikett SHU avab täna Auriga keskuses veel ühe poe.



„Nagu ikka, on kõik suhteline. Kui sulgesime oma ABC Kinga poe Auriga keskuses, mis oma tegevusaastate jooksul peamiselt kahjumit kandis, töötasime 250 ruutmeetri peal. Nüüdseks aga oleme ennast koomale võtnud – 200 m² peale, ja muutnud kontseptsiooni SHU-ks,“ selgitas EKM Kinga AS tegevdirektor Tiit Mägi.



SHU aga iseenesest laieneb, sest kesklinna pood Kuressaares jätkab tegevust.

„Tundub, et just see on see, mis saarlastele meeldima on hakanud. Samas on meil jätkuvalt usku nii Auriga kui kaubanduskeskuse edusse ja uue juhtkonna arengukavadesse,“ tõdes Mägi.



