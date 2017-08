Uudised

Apollo Kino loob 10 uut töökohta

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 19. august 2017. Septembris avab uuenenud Auriga keskuses uksed Apollo Kino. Täpne avamispäev kuulutatakse välja tuleva kuu algul. Apollo Kino turundusjuht Tanel Tatter tõdes, et ehitustööd on graafikus ja praegu käib põhiliselt saalipindade ettevalmistamine.



Kino äratuntavat ilmet hakkab ehitusplats võtma septembri esimeses pooles, kui paika saavad Apollo Kino klubitoolid ja maailmas ainulaadseid staaritoolid. „Järgmise sammuna seadistatakse võimas kinotehnika, mis toob Saaremaa kinosõpradele täiesti uue kvaliteedi standardi,“ tõdes Tatter.



Vastutavad inimesed on Apollo Kino saarelt juba leidnud, klienditeenindajate värbamine on samuti lõppjärgus. Kokku loob kino Saaremaale 10 uut ametit; huvi töökohtade vastu on Tatteri sõnutsi olnud väga suur.



Istekohti tuleb kinno kokku 200, millest 10 % moodustavad Apollo Kino staaritoolid, mis sisaldavad endas elektriliselt reguleeritavaid jala- ja seljatugesid, samuti on staaritoolist võimalik tellida elektrooniliselt jooke ja sööke, ilma et peaks istekohalt lahkuma.



Täpsed hinnakirjad avalikustatakse septembri alguses, kuid turundusjuhi sõnul saab kinoelamus olema taskukohane kõigile saarlastele.

