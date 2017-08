Uudised

Kaatrijuht tekitas eluohtliku olukorra

Laupäev, 19. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



17. augustil kell 16.13 sai häirekeskus teate veeõnnetusest Orissaares Illiku laiu läheduses. Teataja sõnul oli merele näha, et järelveetaval veetuubil istuvad kaks inimest ja nende ümber tiirutab tühjalt kaater.



Päästjad liikusid päästepaadiga umbes kilomeetri kaugusel kaldast asuvale sündmuskohale, pidurdasid kaatri ja aitasid kannatanud veest välja. Esialgse info kohaselt olid tuubil istunud lapsed kukkunud lainetuse tõttu vette. Neid abistama kiirustanud täiskasvanust kaatrijuht tegi valearvestuse, mistõttu läks kaater kreeni ning juht ja ka kaatris viibinud teine reisija kukkusid vette.



Kaatrijuhil ei olnud käe ümber mootori seiskamiseks vajalikku võru ja alus ei jäänud seetõttu seisma. Kaks inimest jäid tühjalt tiirutava kaatri piiramisrõngasse, teised pääsesid iseseisvalt kaldale. Lõbusõidul osalenud lastel olid seljas päästevestid.

„Head inimesed! Tegemist on äärmiselt õnneliku õnnetusega, mis aga oleks võinud väga kurvalt lõppeda. Selle sündmuse näitel võib välja tuua päris mitu õppetundi. Oma ohutuse tagamiseks peaksid päästeveste kandma kõik veele mistahes alusega minevad inimesed, ka täiskasvanud,“ kirjutas Lääne päästekeskus eile sotsiaalmeedias.



„Kui kaatri väljalülitamiseks on ettenähtud vastav võru, tuleks seda ka kasutada. Ilmselt üleeile kaatrit juhtinud inimene õpib sellest sündmusest ja paneb endale edaspidi alati võru ümber käe,“ lisasid päästjad.



„Augustikuu jooksul on uppunud üheksa inimest. Ärge pange enda elu asjatult ohtu, eirates lihtsaid reegleid. Veel enam ei tohiks ohtu seada laste elusid,“ rõhutas Lääne päästekeskus pöördumises. Autor: Ilona Vapper Laupäev, 19. august 2017.Päästjad liikusid päästepaadiga umbes kilomeetri kaugusel kaldast asuvale sündmuskohale, pidurdasid kaatri ja aitasid kannatanud veest välja. Esialgse info kohaselt olid tuubil istunud lapsed kukkunud lainetuse tõttu vette. Neid abistama kiirustanud täiskasvanust kaatrijuht tegi valearvestuse, mistõttu läks kaater kreeni ning juht ja ka kaatris viibinud teine reisija kukkusid vette.Kaatrijuhil ei olnud käe ümber mootori seiskamiseks vajalikku võru ja alus ei jäänud seetõttu seisma. Kaks inimest jäid tühjalt tiirutava kaatri piiramisrõngasse, teised pääsesid iseseisvalt kaldale. Lõbusõidul osalenud lastel olid seljas päästevestid.„Head inimesed! Tegemist on äärmiselt õnneliku õnnetusega, mis aga oleks võinud väga kurvalt lõppeda. Selle sündmuse näitel võib välja tuua päris mitu õppetundi. Oma ohutuse tagamiseks peaksid päästeveste kandma kõik veele mistahes alusega minevad inimesed, ka täiskasvanud,“ kirjutas Lääne päästekeskus eile sotsiaalmeedias.„Kui kaatri väljalülitamiseks on ettenähtud vastav võru, tuleks seda ka kasutada. Ilmselt üleeile kaatrit juhtinud inimene õpib sellest sündmusest ja paneb endale edaspidi alati võru ümber käe,“ lisasid päästjad.„Augustikuu jooksul on uppunud üheksa inimest. Ärge pange enda elu asjatult ohtu, eirates lihtsaid reegleid. Veel enam ei tohiks ohtu seada laste elusid,“ rõhutas Lääne päästekeskus pöördumises.

Veel artikleid samast teemast »