Öieti tähistab juubelit

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Laupäev, 19. august 2017. 15.–19. augustini toimus ka Öieti rahvatantsulaager: igat päeva alustati hommikutervituse ja häälestusega. Foto: Triino Lest Rahvatantsurühm Öieti saab kümne aastaseks ning täna toimub selle raames tantsuetendus “Jäljed päikese saarel”.



Öieti juubelietendus leiab aset täna kell 16 Laoküla platsil. Tantsuetendus, mis järgneb suurele ühisele tantsulaagrile, on inspireeritud Kaali meteoriidist, triskelest ja Henry Laksi muusikast.



Alates 2008. aastast kannavad Saaremaa ühisgümnaasiumi Öieti noored Karja kihelkonna rahvarõivaid. Kandes vähetuntud rõivaid, soovitakse tutvustada Karja kihelkonda ning nii saigi Öieti logoks Karja kolmjalg ehk triskele.



Öieti juubelietenduse assistent Helerin Rauna nentis, et tantsulaager on läinud hästi. Isekeskis peeti juba üleeile rahvatantsurühma sünnipäev ära: söödi torti ning, nagu tüüpilisele Öieti laagrile kohane, tantsiti poole ööni.



“Kõik on rõõmsad ja meil on koos lõbus,” märkis Rauna ja lisas, et laagrist ja etendusest võtavad osa ligi 60 tantsijat, kelle seas on nii põhikooli- ja gümnaasiumieas noori kui ka Öieti vilistlasi.



“Kontsert saab olema eriline, kuna esitamisele tuleb ka Öieti eestvedaja Eena Margi saare mütoloogiast inspireeritud uuslooming,” nentis Rauna.



Saaremaa ühisgümnaasiumi noorterühm Öieti sai alguse noorte tantsupeost innustatuna 2007. aastal sügisel. Kümne aasta jooksul on Öieti rühmades tantsinud üle 100 rahvatantsija ning paljud neist jätkavad rahvatantsuga praegugi erinevates rühmades üle Eesti.



Piletid “Jäljed päikese saarel” etendusele on saadaval kohapeal hinnaga 5 eurot. Etenduse muusikajuht on Rasmus Laks, stsenarist Maire Sillavee, kunstiline juht Eena Mark, projektijuht Triino Lest ning assistendid Reet Sillavee ja Helerin Rauna. Kontsert kestab ümmarguselt tund aega.



