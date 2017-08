Uudised

Pähkla vähi- ja kalakasvatus sai uue hingamise

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Laupäev, 19. august 2017. Remy Kolberg tõstis kalu ringi ning ametit õppiv Emma-Marii Leivat luges merehõbedat kokku ja tegi märkmeid. FOTO: Tambet Allik Kaheks aastaks peatas Pähkla vähi- ja kalakasvatus tegevuse. Sellest kevadest sai aga kasvandus uue hingamise.



Vähi- ja kalakasvatus asub Lääne-Saare vallas Pähkla külas, kus aastakümneid tagasi tegutses Saare Kalur. Pärast suure kalamajandi lagunemist läks hingusele ka Pähkla kalakasvatus. Alles 2000-ndate alguses sai loodud Pähkla vähi- ja kalakasvatus, et kasvandus uuesti üles ehitada. Nii tegutses Pähkla kasvandus kümme aastat. Kaks aastat tagasi peatas koht ajutiselt tegevuse, kuid nüüd pannakse ettevõte uuesti käima.



Miks oli kasvandus kaks aastat kinni?



„Kui oma tegevuse kaks aastat tagasi peatasime, oli see teadlik valik. Aastatega väljaselgitatud kitsaskohad vajasid likvideerimist – kalakasvatus vajas suuremahulisi tiikide rekonstrueerimise töid ja seadmete moderniseerimist, et püsida konkurentsis ja luua võimalused ettevõtte kasvuks,“ sõnas Pähkla vähi- ja kalakasvatuse juhatuse esimees Taneli Leivat.



Leivat nentis, et viimase paari aastaga on Pähklas tiikide põhjad betoneeritud, ehitatud uued vaheseinad ja käiguteed ning torustikud vahetatud. Tiigid on eraldi suletavad, mis võimaldab rikete korral tiike eraldada, remontida ja hooldada. „Kasutusel on täiesti uued pumbad, mis on kordades efektiivsemad ja energiasäästlikumad, ning paigaldatud on uued seiresüsteemid. Olemas on ka töötlemisliinid, suitsutsehh, külmkambrid ja muud vajalikud seadmed,“ märkis Leivat.



Turuolukord on muutunud



„Kindlasti ei saa mainimata jätta, et mõned aastad tagasi oli turul ebasobiv olukord, mil kokkuostjad ja supermarketid müüsid üksteise võidu odavat mittekvaliteetset kala. See andis tugeva tagasilöögi kvaliteetkala kasvandustele – väikestes kogustes mahepõllumajandusliku kala kasvatamine polnud konkurentsivõimeline tegevus,“ lisas Leivat ja nentis, et tänaseks on tarbija eelistused muutunud – tarbija hindab kodumaist värsket toodangut.



Kalakasvatus sai alguse Pähklas asuvast Pühatu ehk Põhjatu allikast. Ligi 10-meetrise läbimõõduga ning üks suurimaid, veerikkamaid ja sügavamaid allikaid Saaremaal varustab oma sinakasrohelisest sügavusest üleskeeva puhta veega endiselt Pähkla kalakasvatuse basseine.



Pühatu allikas on kasvanduse põhiliseks firmamärgiks. Nii kohalikud kui turistid käivad seal sageli vett joomas.



Pähkla kalakasvatustiikides kasvatatakse kodumaist vikerforelli, karpkala ja jõevähki. Hetkeseisuga suudetakse kasvatada kuni 200 tonni vikerforelli aastas. Esimesed kalad tulid Pähkla tiikidesse 1. mail ning järgmised 31. mail: mõlemal korral toodi kohale 11 000 kala. Hetkel on kalad leotusvees ning Leivati sõnul hakkab rahvas süüa saama juba kümne päeva pärast.



Kalasid toidetakse kolm korda päevas ning seda vastavalt veetemperatuurile ja kalade massile.



Plaanis on laienemine



Vähikasvatust alles käivitatakse – hetkel püütakse ja müüakse kliendile vähki vaid ettetellimisel. Leivati hinnangu kohaselt on Pähkla tiikides tuhandeid vähki. Täna keskendub ettevõte aga eelkõige vikerforelli kasvatamisele.



Pähkla kalakasvanduse vikerforelli ühe kilo hulgihind on 7–8 eurot. Peatselt hakatakse neljapäeviti ja reedeti kella kolmest viieni korraldama müügipäevi. Vähi- ja kalakasvatus hakkab oma tooteid ette valmistama septembri lõpus valmivas eurostandarditele vastavas tipptehnoloogiaga varustatud rooklas. Seal saavad toimuma kõik kalatöötlusega seotud protsessid – kala rookimine, fileerimine, maitsestamine, suitsutamine ja pakendamine.



„Pähkla vähi- ja kalakasvatus pakub kalasõpradele meelehead läbi värske kala;“ lausus Leivat. Toodete hulka kuuluvad toores kala, kala pooltootena (fileed, steigid), suitsukalatooted, soolakala ja kalamari.



