UUS! Vaata, kui lähedale lendas NATO hävitaja Kuressaarest Tallinna suundunud reisilennukile! (1)

Reede, 18. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 18. august 2017. Üks Kuressaare-Tallinn liinilennuga reisinud inimene jäädvustas vahva „reisisaatja“. FOTO: erakogu Transaviabaltika tänahommikune lend osutus reisijatele väga elevusttekitavaks – neile käisid lehvitamas NATO Hispaania õhuvägede piloodid.



Nimelt kui hommikul kell 9.30 Kuressaarest Tallinna startinud lennureis oli umbes 10–15 minutit kestnud, tundsid inimesed äkki raudlinnu kõikumist ning kui nad märkasid, et piloodid kõrvale vaatavad, nähti „reisisaatjat“.







„Meie piloodid vaatasid ka aknast välja ja tervitasid teise lennuki pilooti tiibade kõigutamisega. Teine piloot lehvitas vastu,“ kirjeldas üks reisija Meie Maale, lisades, et tundus, nagu teine lendur olevat neist lisaks lehvitamisele justkui pilti teinud.



Reisija jõudis oma telefoni tööle panna ja nii pilti kui ka videot teha. Esimese pildi salvestas ta oma sõnul kella 9.44 ajal. „Hävitaja lendas kord ühel, siis teisel pool meie lennukit, näidates end rahvale. Lennumasin oli meie kõrval umbes 5–6 minutit,“ pakkus reisija. „Üks inimene küsis, kas midagi sellist on varem ka juhtunud. Piloot olevat vastanud, et koges seda esimest korda.“



Tallinna jõudes arutlesid lennukitäis inimesi elevalt ja vahetasid omavahel pilte. „Need, kel ei õnnestunud midagi jäädvustada, palusid ka omale pilte saata,“ sõnas reisija.



Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tang kinnitas, et toimus õppeharjutus, mille eesmärgiks oli õhusõiduki tuvastamine.



„Harjutus oli varasemalt Transviabaltika kapteniga kokku lepitud. Kusagil Muhu saare kohal tulid kaks hävitajat õhusõidukit tuvastama,“ selgitas mees. „Kui nad olid oma protseduurid ära teinud, siis tõenäoliselt toimus ka üksteisele lehvitamine, misjärel nad lahkusid,“ ütles Tang, lisades, et väga kift, kui selliseid asju tehakse.



