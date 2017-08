Uudised

Nädalalõpp täis ratsavõistlusi

Reede, 18. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 18. august 2017. Tänasest pühapäevani korraldatakse nii Saare Ratsakeskuses kui Reinu ratsatalus erineva tasemega võistlusi, millest on oodatud osa saama kõiki kogu perega. Lisaks parkuuridele toimub mitmeid põnevaid lisaalasid.



Täna saavad võistlejad end Saare Ratsakeskuse treeningvõistlusega võistlusvaimu seada, et juba homme nii saarlaste kui mandri sportlastega Saare sügiskarika ja Saaremaa takistussõidu meistrivõistluste raames mõõtu võtta. Pühapäeval toimub aga 21. Reinu Kapp ja Saaremaa meistrivõistlused takistussõidus ponidele.



Laupäeval on sel hooajal viimast korda kohal tippratsanikud üle Eesti, et end proovile panna 70–120 cm kõrgustel parkuuridel, kus tehakse kokku 64 starti. Enne seda on kavas ka kalenderplaani väline 60 cm kõrguste takistustega sõit. Meistrivõistluste tiitlile pürgitakse 110 cm ümberhüpetega parkuuris ning Enn Meri toetatud sügiskarika võistlusel võetakse mõõtu 120 cm takistusi ületades.



Päeva jääb lõpetama põnev kõrgushüppevõistlus. Praegune rekord kuulub eelmisest aastast Siim Sinijärvele, kes ületas 1,78 meetrit. Taaskord on kasutusel online programm, kust saab reaalajas võistlustulemusi jälgida.

Lisaks kaunitele hobustele tutvustab OT Racing rallisõitja Janar Tänak klassi üht parimat ralliautot – Lada 1600s’i.



Taasiseseisvumispäeval asutakse Reinu Kapal võistlustulle 75–110 cm parkuurides. Teises, 80 cm kõrgusega takistuste sõidus selgub peale ümberhüppeid nii avatud arvestuse võitja kui ponide meister.



