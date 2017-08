Uudised

Lämbe ilm võib tuua äikese

Reede, 18. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 18. august 2017. Foto on illustreeriv. Ehkki soojakraadid võivad sel nädalal Saaremaal küündida 28 kraadini, on ilmateenistuse andmetel iga päev oodata siiski hoovihma. Päikest küll võtta ei saa, kuid suvelõpust viimase võtjad saavad end kasta merevette, mis temperatuuride poolest kannatavad igati suplemist.



Roomassaares mõõdeti kolmapäeval veetemperatuuris 20 kraadi. Kuressaare supelrannas oli eile veetemperatuur 22 kraadi ja Mändjalas 19 kraadi.



