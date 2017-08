Uudised

Saarevahi vajaduse üle otsustab uus volikogu

Reede, 18. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 18. august 2017. Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõuseaduse muutmise seaduse eelnõu, et muuta väikesaari puudutav regulatsioon paindlikumaks. Saarevahi ametikoha vajadus ja loomine on alates 2018. aastast omavalitsuste volikogude otsustada.



Kui varasem seadus loetles püsiasustusega väikesaared nimeliselt, siis uue seaduse järgi pääseb nimistusse väikesaar, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest ning mille pindala on kuni 100 ruutkilomeetrit.



Uude väikesaarte nimekirja arvatakse kõik seni seaduses nimetatud ja uued kriteeriume täitvad väikesaared. Praegu on väikesaarte nimistus Abruka, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi. Uue seaduse järgi hakkavad sinna, arvestades hetkeseisu püsielanikearvu, lisaks kuuluma ka Aegna, Naissaar ja Väike-Pakri saar.



Uus nimistu hakkaks kehtima 2018. aastal ning edaspidi kinnitatakse nimistu muudatused hiljemalt vastava aasta 1. veebruariks valitsuse otsusega.



Omavalitustele, mille piirides asub väikesaarte nimekirja kuuluv saar või saared, eraldatakse jätkuvalt täiendavat rahalist toetust, mis aitab kohalikul omavalitsusel katta saarelisest eripärast ja mereteest tingitud lisakulusid, sealhulgas saarevahi töö toetamiseks.



Väikesaarte toetuste üldsumma on 416 000 eurot aastas ja saarevahtide töö toetussumma 101 000 eurot aastas. Kolme saare lisandumisel tuleb sellele juurde ligikaudu 62 000 eurot aastas, sealhulgas ka saarevahi toetus. Kui varasem seadus loetles püsiasustusega väikesaared nimeliselt, siis uue seaduse järgi pääseb nimistusse väikesaar, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest ning mille pindala on kuni 100 ruutkilomeetrit.Uude väikesaarte nimekirja arvatakse kõik seni seaduses nimetatud ja uued kriteeriume täitvad väikesaared. Praegu on väikesaarte nimistus Abruka, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi. Uue seaduse järgi hakkavad sinna, arvestades hetkeseisu püsielanikearvu, lisaks kuuluma ka Aegna, Naissaar ja Väike-Pakri saar.Uus nimistu hakkaks kehtima 2018. aastal ning edaspidi kinnitatakse nimistu muudatused hiljemalt vastava aasta 1. veebruariks valitsuse otsusega.Omavalitustele, mille piirides asub väikesaarte nimekirja kuuluv saar või saared, eraldatakse jätkuvalt täiendavat rahalist toetust, mis aitab kohalikul omavalitsusel katta saarelisest eripärast ja mereteest tingitud lisakulusid, sealhulgas saarevahi töö toetamiseks.Väikesaarte toetuste üldsumma on 416 000 eurot aastas ja saarevahtide töö toetussumma 101 000 eurot aastas. Kolme saare lisandumisel tuleb sellele juurde ligikaudu 62 000 eurot aastas, sealhulgas ka saarevahi toetus.

Veel artikleid samast teemast »