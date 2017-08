Uudised

Hanna Martinson osaleb näosaates (1)

Reede, 18. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 18. august 2017. Hanna Martinson on tegelenud pikalt nii laulmise kui näitlemisega. Tänavu sügisel paneb ta end proovile näosaates. Foto: TV3/Mardo Männimägi Juba sügisel saab taas hoo sisse meeleolukas koguperesõu „Su nägu kõlab tuttavalt“, kus astub üles ka Valjala vallavanema Aare Martinsoni tütar Hanna Martinson. Eesti rahvale sai näitleja tuntuks filmist „Must Alpinist“.



„Ma saan aru, et veidi vähem tuntuna tuleb mul oma saates osalemist rohkem õigustada. Aga ega seda muudmoodi teha saa, kui olles ikka seesama inimene, kes enne saadet – siiras, humoorikas ja julge. Loodan, et jõuan saate vaatajatele nii-öelda kohale. Et nad mõistavad mu nalja, mu tõsidust ja mu kavatsusi üldiselt,“ rääkis näitleja Delfile antud intervjuus.



Hanna sõnul valdas teda esmalt tänulikkus, rõõm ja õnnetunne, mis asendus hirmuga kui ta sai aru, millise vastutuse oma õlule võtnud on. Publik ootab meelelahutust ja Hanna loodab, et suudab seda vaatajatele pakkuda.

Hanna isa Aare Martinson tõdes, et oma laste eest ei saa elusid elada ja vanemad ei peaks oma laste ellu sekkuma.



„Ma arvan, et kui ta võttis selle vastutuse ja arvab, et ta saab hakkama, siis mina hoian pöialt. Ma ei hakka siia vahele segama – ei keelama ega käskima. Mul on hea meel, kui ta sellega hakkama saab,“ sõnas Aare. „Eks ta must hobune seal teiste seas ole – teised on ju teada tuntud oma laulu ja näitlemise poolest juba. Eks tal seal vast kõige raskem on.“



Hanna ise tõdes, et erinevaid artiste ta parodeerida ei karda ja pelgab pigem seda, et ehk hindab oma võimeid ise üle. Talle on alati meeldinud omale püstitada võimatuna näivaid eesmärke.



Laulmisega on Hanna tegelenud juba lapsest saadik. Esimesel lauluvõitlusel osales ta juba 5-aastaselt. Koolis laulis ta mitmes ansamblis, samuti osales erinevatel laulukonkurssidel nii Saaremaal kui mujal Eestis. „Ma arvan, et laulmisega on ta sinapeal, jah,“ tõdes Aare.



Ühtegi artisti Aare välja tuua ei osanud, keda tütar parodeerida võiks. Hanna ise sooviks parodeerida mõnda tumedanahalist nais- või meeslauljat, kelle esinemistes on midagi graatsilist, hingeminevat ja sügavat. See pakuks talle põnevat väljakutset.



Noor näitlejanna astub lavale koos Hele Kõrve ja Daniel Levi Viinalassiga. Ülejäänud võistlejad selguvad peagi. „Ma saan aru, et veidi vähem tuntuna tuleb mul oma saates osalemist rohkem õigustada. Aga ega seda muudmoodi teha saa, kui olles ikka seesama inimene, kes enne saadet – siiras, humoorikas ja julge. Loodan, et jõuan saate vaatajatele nii-öelda kohale. Et nad mõistavad mu nalja, mu tõsidust ja mu kavatsusi üldiselt,“ rääkis näitleja Delfile antud intervjuus.Hanna sõnul valdas teda esmalt tänulikkus, rõõm ja õnnetunne, mis asendus hirmuga kui ta sai aru, millise vastutuse oma õlule võtnud on. Publik ootab meelelahutust ja Hanna loodab, et suudab seda vaatajatele pakkuda.Hanna isa Aare Martinson tõdes, et oma laste eest ei saa elusid elada ja vanemad ei peaks oma laste ellu sekkuma.„Ma arvan, et kui ta võttis selle vastutuse ja arvab, et ta saab hakkama, siis mina hoian pöialt. Ma ei hakka siia vahele segama – ei keelama ega käskima. Mul on hea meel, kui ta sellega hakkama saab,“ sõnas Aare. „Eks ta must hobune seal teiste seas ole – teised on ju teada tuntud oma laulu ja näitlemise poolest juba. Eks tal seal vast kõige raskem on.“Hanna ise tõdes, et erinevaid artiste ta parodeerida ei karda ja pelgab pigem seda, et ehk hindab oma võimeid ise üle. Talle on alati meeldinud omale püstitada võimatuna näivaid eesmärke.Laulmisega on Hanna tegelenud juba lapsest saadik. Esimesel lauluvõitlusel osales ta juba 5-aastaselt. Koolis laulis ta mitmes ansamblis, samuti osales erinevatel laulukonkurssidel nii Saaremaal kui mujal Eestis. „Ma arvan, et laulmisega on ta sinapeal, jah,“ tõdes Aare.Ühtegi artisti Aare välja tuua ei osanud, keda tütar parodeerida võiks. Hanna ise sooviks parodeerida mõnda tumedanahalist nais- või meeslauljat, kelle esinemistes on midagi graatsilist, hingeminevat ja sügavat. See pakuks talle põnevat väljakutset.Noor näitlejanna astub lavale koos Hele Kõrve ja Daniel Levi Viinalassiga. Ülejäänud võistlejad selguvad peagi.

Veel artikleid samast teemast »