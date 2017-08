Uudised

Saarelt registreeriti esimesed valimisliidud

Reede, 18. august 2017.



16. augustil algas kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobriks toimuvateks kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks.



Saare maakonnas on moodustatud kolm valimiskomisjoni – Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla volikogude valimiseks.



Saaremaa valla volikogu valimiskomisjoni esimees Eero Lapp ütles, et eilse seisuga oli registreerimisteate esitanud kaks valimisliitu – Saarlane ja Meie Saaremaa.

Ruhnu valla volikogu valimiskomisjonil esimehe Tiina Alliku sõnul ei olnud eileõhtuse seisuga keegi registreerimisteadet esitanud.



„Viimastel, 2013. aasta valimistel esitati esimene registreerimisteade alles päris viimasel minutil augusti lõpus. Kõhutunne ütleb, et sel aastal võib samuti minna, aga mine sa tea," ütles Allik.



Muhu valla valimiskomisjoniga Meie Maal eile ühendust saada ei õnnestunud.

Kandidaate saab registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul, seega kuni 5. septembri kella 18-ni. Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb viis päeva varem, 31. augustil. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid.



