Liha müümine sotsiaalmeedias – hea tahe või kuritegu?

Reede, 18. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Reede, 18. august 2017. Saaremaa Ökoküla loomad, kellest osad küll eelmisel aastal väärkoheldud olid, on jõudluskontrolli registris ning hinnatud iga-aastaselt. Foto: Valmar Voolaid Sotsiaalvõrgustike ja muude kanalite vahendusel müüakse üha enam taludes kasvatatud toiduaineid. Lisaks seentele, marjadele ja muule leebemale kraamile lisatakse müügikuulutusi aga ka lihatoodetele. Kas lambaliha müümisega seotud nõuded peavad taolise kauplemise puhul olema täidetud?



„Oma tehases olen ma täitnud toidu tootmiseks vajaliku dokumentatsiooni ja teinud katseid mahus ligikaudu 250 lehekülge. Eriti õõvastavalt naeruväärsed on õunaäädika toidulisandiks tunnistamise nõude paberid,“ sõnas Orissaare vallas Põripõllu küla Kalda talus kohaliku tooraine tootmisega tegelev ettevõtja ja poliitik Maria Kaljuste sotsiaalmeedias.



„Midagi ei ole teha, kui seadus seda nõuab,“ lisas Kaljuste. Teda huvitab aga see, kuidas tootjad tingimustekohase loomade tapmise, tükeldamise, pakkimise, säilitamise ja märgistamisega hakkama on saanud. „Kui kõik nõudmised on liha müümiseks täidetud, siis on see väike ime ning neid teadmisi peab jagama ka teiste tegutsejatega, tuues nõuetekohase tegevuse eeskujuks,“ märkis Kaljuste.

„Kui müüjatel aga selleks nõutud tingimused täidetud pole, siis on see seaduse rikkumine ja sigadus kõigi teiste suhtes, kes seadusekuulekalt asju ajavad või müümise ja raha teenimise bürokraatia tõttu jätavad,“ tõdes Kaljuste.



„Mustal turul“ müüakse kõige rohkem lambaid



Lääne-Saare valla Kandla küla Roosi talu on Saaremaa üks suurimaid lammaste eksportijaid. Roosi talu perenaise Annika sõnul on nende talu ostnud tapmise ja pakendamise teenust Saaremaa ja Läti lihatööstustelt. „Oleme realiseerinud elus loomad ning meile kehtivad vaid külmsäilitamise nõuded,“ sõnas perenaine.



Roosi talu perenaise hinnangu kohaselt müüakse lammast „mustal turul“ kõige arvukamalt. „Viie kuni kümne lamba pidajaid, kellel pole isegi PRIA kõrvamärke ning kes pole oma loomi registreerinud, on kõik kohad täis. Sotsiaalvõrgustike kaudu käest kätte liha müümist 20–50 loomaga talud endale lubada ei saa,“ lisas perenaine.



Üks Saaremaal tegutsev väiketalunik sõnas, et inimesed on elu aeg oma kodudes loomi kasvatanud ning neist karjaaretuse mõttes ebavajalikud loomad lihaks teinud. Sageli on kas raha eest või naturaalmajanduse kombel liha kogukonnaga jagatud. „Nii käib see ka tänapäeval: kui naabri veis või lammas läheb lihaks ja ise kõike ära tarbida ei jõuta, siis on nii pererahva kui looma suhtes vägagi viisakas seda teistele pakkuda, mitte ära visata,“ sõnas väiketalunik.



Nõuetele vastamine on keeruline



„Kodus kasvatatud liha ostja peab absoluutselt kindel olema, et liha, mida ta endale hangib, on kasvatatud ja tapetud kodustes tingimustes ning oma tarbeks,“ lisas väiketalunik. „Müük toimub sel juhul vastastikusel usaldusel ja kokkuleppel eraisikute vahel. Kui aga kogused lähevad suuremaks ning liha asuvad edasi müüma näiteks poed, siis tuleb kindlasti juba jälgida veterinaar- ja toiduameti poolt kehtestatud nõudeid,“ märkis väiketalunik ja lisas, et kodust müügi osas on ka ametkonnad mõistlikud ning abivalmid olnud.



„Nõuetele vastamine on keeruline. Kuna meie kari on veel niivõrd väike, oleme endast ja perest üle jäävat liha pakkunud tuttavatele ja sõpradele. Kui väiketalunikel on soov tõepoolest oma liha võõrale klientuurile müüma hakata, siis lihtsalt tuleb paberid korda ajada,“ kommenteeris veel üks väiketalunik teemat ja lisas, et tegelikult on paberimajandus ainult pool kogu loost. „Veel keerulisem ja kulukam on liha käitlemiseks ja töötlemiseks nõuetekohaste ruumide sisseseadmine, väga palju jääb algkapitali nappuse taha,“ nentis väiketalunik.





Martin Altraja, veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja



Turuleviidava või turul pakutava (müügiks või tasuta üleandmiseks) toidu osas on üldine põhimõte, et toit peab olema inimese tervisele ohutu ja nõuetekohane. Lambaliha puhul tähendab see seda, et lambad, kellelt liha pärineb, peavad olema tapetud tegevusloaga tapamajas. Tapamajas teostab veterinaar lammastele tapaeelset ja tapajärgset kontrolli, mille käigus ta teeb kindlaks, kas liha on toidukõlblik või mitte. Tapajärgse kontrolli läbinud ja inimtoiduks kõlblikuks tunnistatud lihale lööb veterinaararst peale tervisemärgi. Sellega tagatakse, et turuleviidud lambaliha on toidukõlblik. Tarbijal on õigus teada saada, kust ostetav liha pärineb.



Sellele nõudele on üks erand. Nimelt, tegevusloaga tapamajas ei pea lambaid tapma lambakasvataja, kes tapab lamba oma tarbeks ehk saadud liha kasutab ta koduseks toidu valmistamiseks. Kodus tapetud lambalt pärit liha on keelatud müüa või muul viisil üle anda. Kui järelevalveasutus sellise teo tuvastab, siis tuleb see koheselt lõpetada. Vajadusel määratakse lisaks rahatrahv.



