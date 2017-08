Ranitsatoetuste väljamaksmine jätkub

Uudised

Reede, 18. august 2017.



Autor: MM Reede, 18. august 2017. Foto on illustreeriv. Sel nädalal kinnitatud nimekirjas oli ranitsatoetuse saajaid 84 ja toetust makstakse välja kogusummas 16 800 eurot. „Oluline on märkida, et toetust saab taotleda veel 15. septembrini,“ rõhutas Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.



2017. aastal makstava ranitsatoetuse suuruseks on 200 eurot koolimineva lapse kohta ja toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes ise ja kelle kooliminev laps on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis Kuressaare linna elanikuks. 2017. aastal makstava ranitsatoetuse suuruseks on 200 eurot koolimineva lapse kohta ja toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes ise ja kelle kooliminev laps on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis Kuressaare linna elanikuks.

