Uudised

Raske haigusega võitlev saarlane vajab abi (5)

Reede, 18. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ilona Vapper Reede, 18. august 2017. Muusikaliteatriga tegelev Heli Vaher võitleb luupusega ning loodab peagi alustada keemiaraviga. FOTO: Scott Wagner Kaks aastat luupusega võidelnud 29-aastane Saaremaalt pärit Heli Vaher vajab kõikide heade inimeste abi. Kuna USA-s elava naise seisukord on läinud kehvemaks ning raviga seotud kulud kõrgemaks, lõid tema sõbrad GoFundMe rahastusplatvormil korjanduse.



Luupus ehk krooniline põletikuline multisüsteemne autoimmuunhaigus, mis võib kahjustada kõiki kudesid (sealhulgas sidekudesid), on Heli keha rünnanud erinevatel tasanditel. Haigusega on kaasnenud ka mitmed teised probleemid, näiteks Raynaud’ tõbi (veresoonte ahenemisega kulgev haigus), vaskuliit ehk veresoonte põletik, aneemia ehk kehvveresus, perikardiit ehk südamepaunapõletik ning pleuriit ehk kopsukelme põletik.



Heli on imeline inimene



Heli viidi haiglasse 6. augustil. 8. augustil lasti ta koju, kuid juba pühapäeval, 13. augustil, pärast rasket nädalat, oli naine taas haiglas. Kuna haigus ründab naise neerusid, on vaja alustada keemiaraviga ning peale panna tugevamad ravimid. Hetkel keemiaravi peatati, kuna naise keha ei reageeri maksimaalsele lubatud steroidide doosile.



Naisel on suuhaavandid, kopsudes vedelik ning kõrge vererõhk ja südamelöögisagedus. Kuigi paistetus on alla läinud, on perikardiit endiselt aktiivne. Peatselt, kui testide tulemused on positiivsed, saab alustada keemiaraviga.



„Heli on imeline inimene, kes muudab maailma paremaks paigaks,“ sõnas naise sõbranna GoFundMe lehel. „Heli on väga vapper ning ta ei kurda kunagi. Tema siiras hing on nakatav, ta on armastav ja südamlik,“ lisas sõbranna.

Vaatamata haigusele on naine suutnud siiani töötada, kuid nüüd, kui haigus on süvenenud, ei suuda ta enam seda teha. Viimase viie kuu jooksul on Heli haiglas veetnud üle 50 päeva.



Koguda on vaja 50 000 eurot



Vaheri ema on püüdnud tütart külastada ning finantsiliselt ja vaimselt aidata nii palju kui vähegi võimalik. Ka Heli sõbrad on teda palju toetanud, paludes uute ja kallite ravimite tarbeks annetusi. GoFundMe lehel on kuue päevaga kogutud veidi üle kolme tuhande euro, kuid pikk tee on veel minna. Vajaminevaks summaks on 50 000 eurot. „Iga annetus on äärmiselt oluline,“ sõnas Heli sõbranna.



Heli elas Kuressaares, kuid 2007. aastal pärast keskkooli kolis naine aastaks Ameerikasse Connecticuti osariiki. Vahepeal oli naine aasta Eestis ning seejärel kolis tagasi Connecticutti. 2014. aastal asus ta elama New Yorki.



Ameerikasse kolis Heli selleks, et tegeleda muusikaliteatriga. Sellega seoses on ta õppinud USA-s teatri erialal, osalenud sealse kohaliku teatri muusikalides ning iseseisvalt kaasa löönud erinevates filmides. Lisaks sellele on südikas naine veel töötanud lapsehoidjana, baaridaamina ning juristi abina. „Minu tulevik on kindlasti Ameerikas,“ tõdes Vaher.



Vaher on kaasa löönud muusikalides „Grease“, „Legally Blonde“, „Goodbye Girl“, „Funny Thing Happened On The Way to the Forum“, „Seussical The Musical“, „Hairspray“ ja „Spamalot“.





Mis haigus on luupus?



Luupus on tänapäeval veel ravimatu haigus, kuid hea kvaliteediga ravi ja reeglipärase arstiliku kontrolli abil on enamikel luupusehaigetel võimalik elada peaaegu sama vanaks kui tervetel inimestel. Luupusesse haigestuvad enamasti 15–30 aastased naised.



90 % luupusehaigetest on naised. Luupuse haiguspilt on haigeti vägagi erinev: haigus võib kahjustada liigeseid, nahka, neere, südant, kopse, seedeorganeid, veresooni või muid kudesid, kus antikehade mõjul põletik tekib. Luupust peetakse tänapäeval suure tõenäosusega geneetiliseks seisundiks.



Luupuse riskiteguriteks on ka liigne UV-kiirgus, erinevad allergilised reaktsioonid, teatud ravimite pikaajaline tarvitamine, stressisituatsioonid ning füüsiline ülepinge. Luupus ehk krooniline põletikuline multisüsteemne autoimmuunhaigus, mis võib kahjustada kõiki kudesid (sealhulgas sidekudesid), on Heli keha rünnanud erinevatel tasanditel. Haigusega on kaasnenud ka mitmed teised probleemid, näiteks Raynaud’ tõbi (veresoonte ahenemisega kulgev haigus), vaskuliit ehk veresoonte põletik, aneemia ehk kehvveresus, perikardiit ehk südamepaunapõletik ning pleuriit ehk kopsukelme põletik.Heli viidi haiglasse 6. augustil. 8. augustil lasti ta koju, kuid juba pühapäeval, 13. augustil, pärast rasket nädalat, oli naine taas haiglas. Kuna haigus ründab naise neerusid, on vaja alustada keemiaraviga ning peale panna tugevamad ravimid. Hetkel keemiaravi peatati, kuna naise keha ei reageeri maksimaalsele lubatud steroidide doosile.Naisel on suuhaavandid, kopsudes vedelik ning kõrge vererõhk ja südamelöögisagedus. Kuigi paistetus on alla läinud, on perikardiit endiselt aktiivne. Peatselt, kui testide tulemused on positiivsed, saab alustada keemiaraviga.„Heli on imeline inimene, kes muudab maailma paremaks paigaks,“ sõnas naise sõbranna GoFundMe lehel. „Heli on väga vapper ning ta ei kurda kunagi. Tema siiras hing on nakatav, ta on armastav ja südamlik,“ lisas sõbranna.Vaatamata haigusele on naine suutnud siiani töötada, kuid nüüd, kui haigus on süvenenud, ei suuda ta enam seda teha. Viimase viie kuu jooksul on Heli haiglas veetnud üle 50 päeva.Vaheri ema on püüdnud tütart külastada ning finantsiliselt ja vaimselt aidata nii palju kui vähegi võimalik. Ka Heli sõbrad on teda palju toetanud, paludes uute ja kallite ravimite tarbeks annetusi. GoFundMe lehel on kuue päevaga kogutud veidi üle kolme tuhande euro, kuid pikk tee on veel minna. Vajaminevaks summaks on 50 000 eurot. „Iga annetus on äärmiselt oluline,“ sõnas Heli sõbranna.Heli elas Kuressaares, kuid 2007. aastal pärast keskkooli kolis naine aastaks Ameerikasse Connecticuti osariiki. Vahepeal oli naine aasta Eestis ning seejärel kolis tagasi Connecticutti. 2014. aastal asus ta elama New Yorki.Ameerikasse kolis Heli selleks, et tegeleda muusikaliteatriga. Sellega seoses on ta õppinud USA-s teatri erialal, osalenud sealse kohaliku teatri muusikalides ning iseseisvalt kaasa löönud erinevates filmides. Lisaks sellele on südikas naine veel töötanud lapsehoidjana, baaridaamina ning juristi abina. „Minu tulevik on kindlasti Ameerikas,“ tõdes Vaher.Vaher on kaasa löönud muusikalides „Grease“, „Legally Blonde“, „Goodbye Girl“, „Funny Thing Happened On The Way to the Forum“, „Seussical The Musical“, „Hairspray“ ja „Spamalot“.Luupus on tänapäeval veel ravimatu haigus, kuid hea kvaliteediga ravi ja reeglipärase arstiliku kontrolli abil on enamikel luupusehaigetel võimalik elada peaaegu sama vanaks kui tervetel inimestel. Luupusesse haigestuvad enamasti 15–30 aastased naised.90 % luupusehaigetest on naised. Luupuse haiguspilt on haigeti vägagi erinev: haigus võib kahjustada liigeseid, nahka, neere, südant, kopse, seedeorganeid, veresooni või muid kudesid, kus antikehade mõjul põletik tekib. Luupust peetakse tänapäeval suure tõenäosusega geneetiliseks seisundiks.Luupuse riskiteguriteks on ka liigne UV-kiirgus, erinevad allergilised reaktsioonid, teatud ravimite pikaajaline tarvitamine, stressisituatsioonid ning füüsiline ülepinge.

Veel artikleid samast teemast »