Lääne prefektuuri teenistuskoerad harjutavad Saaremaal

Reede, 18. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Reede, 18. august 2017. Kärdla politseijaoskonna koerajuht Ketlyn Päll, premeeris oma hoolealust, Saksa lambakoer Iisakut eseme kiire leidmise eest. Tänavu juulis õnnestus Iisakul leida Hiiumaal Emmaste kandis metsa eksinud 80-aastase meesterahvas. FOTO: Tambet Allik Sel nädalal toimuvad Saaremaal Lääne prefektuuri teenistuskoerte ja koerajuhtide patrullkursused, kus üheskoos viiakse läbi erinevaid treeninguid ja harjutusi. Meie Maa kohtus koerajuhtide ja nende neljajalgsete teenistuskaaslastega eile Kuressaares Kalevi tänaval.



Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuse instruktor Maksim Jaksman selgitas eile ennelõunal ajakirjanikule, kuidas viiakse läbi kaitseharjutust.



„Kasutame selleks laohoonet. Harjutus seisneb selles, et koer saadetakse ruumi sisse, kus ta peab leidma inimese ja teda hammustama, ilma et koerajuht annaks selleks täiendava käsu. Kui koeral kästakse ruumi siseneda, on talle sellega juba hammustamiseks luba antud,“ selgitas Jaksman ja lisas, et kursuste üks eesmärk on treenida koeri erinevates keskkonnatingimustes.

Selline harjutus on instruktori sõnutsi vajalik, et töösituatsioonis, kus taoline sündmus võib reaalselt juhtuda, oleks koeral eelnev kogemus olemas.

„Hiljem viime läbi inimese otsimise treeningu, kus koer inimest hammustada ei tohi, vaid peab ta leidma ja tema asukoha haukumisega markeerima.“

Harjutatakse kogu Eestis



Jaksmani sõnul on teenistuskoerte koolituskeskuse instruktorid käesoleval aastal käinud harjutusi läbi viimas üle Eesti, on toimunud erinevaid kursusi ja atesteerimisi.



„Selline, nädalane kursus on Saaremaal esimest korda, varem on olnud kahe-kolme päevaseid õppusi, mis on kõik läinud edukalt. Ei saa öelda, et mõne prefektuuri koerad on tublimad kui teised. On häid koeri ja koerajuhte ning on natuke paremaid, aga üldiselt on Eesti politseikoerad tasemel,“ ütles Jaksman.

Kuressaare politseijaoskonna vanemkoerajuht Silvar Rattas rääkis, et kokku osalevad kursustel kuus koera – kaks Saksa ja ja neli Belgia lambakoera.

Need ongi tõud, mida nii Eestis kui enamuses maailma riikides patrullkoertena kasutatakse, kuna neid on kerge koolitada ja antud kahe tõu esindajate instinktid on politseitöö jaoks vajalikul kõrgel tasemel. Rattas selgitas, et politseis mõistetakse patrullkoera all teenistuskoera, kes on suuteline ajama jälge, otsima inimest ja vajaduse korral ka kurjategija kinni pidama. Lääne prefektuuri kõikides jaoskondades on patrullkoerad olemas, osalevad igapäevatöös ja on väga tublid.



Rexi kuvand kinnistunud



Rapla politseijaoskonna koerajuht Margit Härm lisas, et tegelikult on inimesel, kes koertega igapäevaselt kokku ei puutu, päris raske Saksa ja Belgia lambakoeral välimuse järgi vahet teha. Härm tõi näite, et kui ta on avalikel üritustel Belgia lambakoerte kohta küsinud, mis tõugu loomadega on tegemist, ei ole veel juhust olnud, et kohe oleks õigesti pakutud.



„Ilmselt on Saksa lambakoera komissar Rexi kuvand inimestes nii kõvasti kinnistunud,“ arvas Härm



Viimase aja töövõitudest oli näide tuua Kärdla politseijaoskonna koerajuhil Ketlyn Pällil, kelle hoolealune, Saksa lambakoer Iisak leidis juuli alguses Hiiumaal Emmaste kandis metsa eksinud 80-aastase mehe.



