Uudised

Mahlameistrid on hooajaks juba valmis

Reede, 18. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 18. august 2017. Mahlameistrite perenaine Kristiina Õun kinnitas, et uues tootmispaigas pressitakse aiasaadused tilgatuks ning villitakse kiirelt mahlaks, et väärtuslik kraam oleks kui vitamiine täis vägijook. FOTO: Tambet Allik Kuigi tänavu valmivad õunad väikese hilinemisega, valmistuvad paljud tegijad juba praegu mahlateoks.



Seitse aastat toimetanud, varasemalt Kuressaare gümnaasiumi juures, Kaevu põik 3 aadressil teenust pakkunud Karmelia Mahlameistrid askeldavad nüüd aadressil Pikk tn 79a.



„Paremaks teenindamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks viidi tegevus uude aukohta, kus on nõuetele vastavad ruumid ja paremad võimalused aastaringseks tootmiseks,“ selgitas ettevõtet juhtiv Kristiina Õun.



Mahlade perenaine, nagu abikaasa Ants Õun Kristiinat nimetab, on teadmisi kogunud Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis taimekasvatust ja aedviljatöötlemist õppides.



„Aedviljatöötleja eriala andis teadmisi hoidistamisest ja konserveerimisest. Tulevikus tahaksime rohkem tegeleda ka hoidiste väljatöötamise, valmistamise ja müügiga,“ selgitas Kristiina, lisades, et perefirmas paneb tihtipeale käed külge ka vanem poeg Diiter.



„Enne oli mahlapressimine ja siis tulid õunad,“ sõnas naine selgitades abielludes omandatud perekonnanime kokkulangevust igapäevatööga.



Mistahes kogused



Põhiliselt soovitakse mahla saada kas õuntest või pirnidest. „Mahla puhul on baasiks ikka õun või pirn, aga nendega koos pressime palju muud, näiteks sõstraid, arooniaid, isegi viinamarju, ebaküdooniaid, pihlakat või kõrvitsat,“ loetles ta, soovitades, et maitseks tasub lisada ka midagi hapukamat. Suhkrut Kristiina mahladele ei lisa.



Nende pere lemmikuks on õuna-pirni mahl, milles on kasutatud kuldrenetti või sibulõuna. Kristiinale endale aga mekib enim sügavkülmutatud toorõunamahl. „Toormahla pakume samuti, kuid enamasti soovitakse ikka pastöriseeritult,“ nentis meister. „Oleme mahla teinud kõigest, millest seda välja pressida annab.“

Igal hooajal käib nende käe alt läbi sadade inimeste toodud viljadest tuhanded liitreid mahla. Seejuures lisas naine, et kuna palju on küsitud minimaalse koguse kohta, siis seda piirangut pole.



„Kõige väiksem toodud kogus on kahe kolmeliitrise purgi sisse valmis lõigatud õunaviilud,“ meenutas ta, lisades, et mahla sai sellest siiski väga vähe.

Veel hoiatas naine, et pigem tuleks puhtad saadused ühes tükis mahlameistritele viia, et tooraine saaks masinatega tilgatumaks pressida. Mis aga kõige tähtsam: kilekottides ei tohiks saadusi transportida ega hoida, sest siis riknevad need kiirelt. „Plekiliste õunte puhul plekke välja ei lõigata, vaid praagitakse välja,“ tõdes Kristiina.



Võimalusi palju



Kuigi tavaliselt pakendavad nad mahla bag in box’i ehk kraaniga karbis olevasse kotti, on kliendi soovil võimalik seda ka isiklikku taarasse villida. „Meil on näiteks ka püsikliente, kes tulevad ja valmistavad minuga koos mahla. Mina pressin ja pastöriseerin ning tema näiteks kaanetab. See on inimesele täielik elamus,“ pajatas Kristiina.



Saaduste valmimise tippajal on iga aasta olnud koja uste taga inimuputus. „Siis on nagu rong: inimesed seisavad järjekorras ja parklast jääb väheks,“ meenutas ta.



Veel mainis Kristiina, et suvesaarlastele on aastaid pakutud teenust, kus mahlameistrid korjavad kliendi õuelt õunad ja teevad mahla valmis. Kui siis soomlane või mandri inimene sügisel taas saarele käimas on, tuleb ta oma jookidele järele. Lisaks saab ka nii, et kui inimene soovib lihtsalt omal aeda puhtaks, korjatakse ubinad kokku ja viiakse ära.





Kuidas mahla säilitada?



Kuigi pastöriseeritud mahl säilib kauem, on seda soovituslik tarbida ühe hooaja vältel, sest värv ja maitseomadused hakkavad muutuma.

Kraaniga pakendis säilib toode toasoojas nädala jagu ja külmikus lausa kuni kuu. Klaastaarasse villitud jook tuleb peale avamist hoida vaid külmikus. Veel tuleks vitamiinide lagunemise pidurdamiseks läbipaistvas pakendis olevad mahlad pimedas hoida. Seitse aastat toimetanud, varasemalt Kuressaare gümnaasiumi juures, Kaevu põik 3 aadressil teenust pakkunud Karmelia Mahlameistrid askeldavad nüüd aadressil Pikk tn 79a.„Paremaks teenindamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks viidi tegevus uude aukohta, kus on nõuetele vastavad ruumid ja paremad võimalused aastaringseks tootmiseks,“ selgitas ettevõtet juhtiv Kristiina Õun.Mahlade perenaine, nagu abikaasa Ants Õun Kristiinat nimetab, on teadmisi kogunud Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis taimekasvatust ja aedviljatöötlemist õppides.„Aedviljatöötleja eriala andis teadmisi hoidistamisest ja konserveerimisest. Tulevikus tahaksime rohkem tegeleda ka hoidiste väljatöötamise, valmistamise ja müügiga,“ selgitas Kristiina, lisades, et perefirmas paneb tihtipeale käed külge ka vanem poeg Diiter.„Enne oli mahlapressimine ja siis tulid õunad,“ sõnas naine selgitades abielludes omandatud perekonnanime kokkulangevust igapäevatööga.Põhiliselt soovitakse mahla saada kas õuntest või pirnidest. „Mahla puhul on baasiks ikka õun või pirn, aga nendega koos pressime palju muud, näiteks sõstraid, arooniaid, isegi viinamarju, ebaküdooniaid, pihlakat või kõrvitsat,“ loetles ta, soovitades, et maitseks tasub lisada ka midagi hapukamat. Suhkrut Kristiina mahladele ei lisa.Nende pere lemmikuks on õuna-pirni mahl, milles on kasutatud kuldrenetti või sibulõuna. Kristiinale endale aga mekib enim sügavkülmutatud toorõunamahl. „Toormahla pakume samuti, kuid enamasti soovitakse ikka pastöriseeritult,“ nentis meister. „Oleme mahla teinud kõigest, millest seda välja pressida annab.“Igal hooajal käib nende käe alt läbi sadade inimeste toodud viljadest tuhanded liitreid mahla. Seejuures lisas naine, et kuna palju on küsitud minimaalse koguse kohta, siis seda piirangut pole.„Kõige väiksem toodud kogus on kahe kolmeliitrise purgi sisse valmis lõigatud õunaviilud,“ meenutas ta, lisades, et mahla sai sellest siiski väga vähe.Veel hoiatas naine, et pigem tuleks puhtad saadused ühes tükis mahlameistritele viia, et tooraine saaks masinatega tilgatumaks pressida. Mis aga kõige tähtsam: kilekottides ei tohiks saadusi transportida ega hoida, sest siis riknevad need kiirelt. „Plekiliste õunte puhul plekke välja ei lõigata, vaid praagitakse välja,“ tõdes Kristiina.Kuigi tavaliselt pakendavad nad mahla bag in box’i ehk kraaniga karbis olevasse kotti, on kliendi soovil võimalik seda ka isiklikku taarasse villida. „Meil on näiteks ka püsikliente, kes tulevad ja valmistavad minuga koos mahla. Mina pressin ja pastöriseerin ning tema näiteks kaanetab. See on inimesele täielik elamus,“ pajatas Kristiina.Saaduste valmimise tippajal on iga aasta olnud koja uste taga inimuputus. „Siis on nagu rong: inimesed seisavad järjekorras ja parklast jääb väheks,“ meenutas ta.Veel mainis Kristiina, et suvesaarlastele on aastaid pakutud teenust, kus mahlameistrid korjavad kliendi õuelt õunad ja teevad mahla valmis. Kui siis soomlane või mandri inimene sügisel taas saarele käimas on, tuleb ta oma jookidele järele. Lisaks saab ka nii, et kui inimene soovib lihtsalt omal aeda puhtaks, korjatakse ubinad kokku ja viiakse ära.Kuigi pastöriseeritud mahl säilib kauem, on seda soovituslik tarbida ühe hooaja vältel, sest värv ja maitseomadused hakkavad muutuma.Kraaniga pakendis säilib toode toasoojas nädala jagu ja külmikus lausa kuni kuu. Klaastaarasse villitud jook tuleb peale avamist hoida vaid külmikus. Veel tuleks vitamiinide lagunemise pidurdamiseks läbipaistvas pakendis olevad mahlad pimedas hoida.

Veel artikleid samast teemast »