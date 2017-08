Uudised

Kaarma öölaulupeol kõlavad head tuntud lood

Reede, 18. august 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 18. august 2017. Kaarma öölaulupidu on koht, kus saab vahvasti kaasa laulda. Möödunud aastal tehtud pildil on lauluhoos Eha Heinla, Merle Prii, Triino Lest, Diana Õun ja Riin Puppart. foto: Martin Vesberg Traditsiooniline taasiseseisvumispäevale pühendatud öölaulupeo kirikukontsert ja ühislaulmine toimuvad täna õhtul Kaarma kirikus ja maalinnal.



Kontserdil esinevad Maria Listra ja Mihkel Mattisen, suur ühislaulmine saab seekord teoks aga esilaulja Kaire Vilgatsi ja Tallinna ITL kolledži segakooriga.

“Saaremaa on koht, kuhu alati väga hea meelega saab mindud. Seal on väga hea aura ja väga lõõgastav olla,” ütles viimati Saaremaal ooperipäevadel esinenud tuntud lauljatar Kaire Vilgats Suvenädalale. Ta kinnitas, et seekord tuleb ta samamoodi ehk väga positiivsete tunnetega. “Stressi ei tunne, kuna välja on valitud vanad head tuntud lood.”



Repertuaaris on erinevaid laule. Näiteks Kare Kauksi ja Mahavoki “Mägede hääl”, see lugu on Kaire jaoks tema sõnul noorusaegne hitt, mis on saanud nüüd uue värskuse. Väga hea on ansambel Kukerpillide lugu “Kui naine armastab meest”, hoogne lugu läbi huumoriprisma. Esitlusele tuleb ka laulja manalateele lahkunud vanaema üks lemmiklugusid “Mets mühiseb”. “Kindlasti ootan seda, et kõik aktiivselt kaasa laulaksid,” kutsus Vilgats publikut kaasa laulma, sest tundmatuid lugusid ei ole.



Küsimusele, et kui keeruline on publikut kaasata, vastas lauljatar, et inimesed teavad, kuhu nad tulevad. Öölaulupidu on koht, kus saab ja on võimalus kaasa laulda. “Ma usun, et see peaks olema üsna mõnus väljakutse. Ja kui ilm veel toetab, siis mis nii veel viga.”



Nauditav ettevalmistusprotsess



Lääne-Saare valla kultuurieluga tegeleva sihtasutuse tegevjuht Pille Mägi märkis, et nagu iga kord, on neil korraldajatena heameel kõigi üle, kes sel päeval leiavad tee Kaarma kirikusse ja maalinnale. “Mõnisada võiks ikka publikut olla,” tähendas ta. Mägi sõnul on kogu öölaulupeo ettevalmistusprotsess armas ja igati naudinguid pakkuv. “Mingid asjad lepitakse juba varakult kokku, näiteks kirikukontserdi esineja on kinni juba möödunud aasta novembrist. Mida peole lähemale, seda detailsemaks ettevalmistus läheb,” rääkis ta. Seekordsed esinejad kujunesid kuidagi iseeneslikult.



“Tallinna ITL kolledži koor pakkus ennast kuidagi ise ja selle üle oli meil hea meel. Esilaulja Kaire Vilgats tuli meie meeskonna ajurünnaku tulemusena,” kõneles Pille, lisades samas, et eks selliste kuupäevade kandis on palju esinejaid ka juba hõivatud.



“Mõtlesime, et miks ka mitte seekord hoopis selliste valikutega laulda.”

