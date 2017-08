Uudised

MEIE MAA TV: Kaitsejõudude harjutused muutusid publiku tõmbenumbriks

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 17. august 2017. Kaitseliitlaste peredele korraldatud õhtusele presentatsioonile kogunes lennumasinate ümber huvilisi pisikestest põnnidest täiskasvanuteni välja. Foto: Tambet Allik. Eile ja täna toimuvad USA ründelennukite, Kaitseliidu ja kaitsevägede vahelised õppused, mis tõmbasid nii meedia kui tavainimeste tähelepanu. Nii suured rahvamassid kogunesid lennuvälja ümbruses ilmselt viimati Saaremaa lennupäevade puhul.



Kaheksat USA ründelennukit A-10 Thunderbolt toetas harjutuste kestel Kuressaare lennuväljal baseerunud tankurlennuk MC-130. Tänu pilvisele ilmale oli võimalik eile lennukite laskumisi ja tiirutamisi hõlpsalt jälgida.



Need aga polnud pelgalt õhuvägede treeningud, vaid harjutustes osalesid veel 18 kiirpaati Roomassaare sadama ja Abruka vahelisel alal Kaitseliidu ja Eesti kaitseväe meeskondadega – kokku umbes poolsada inimest.



„Nii palju sõjalennukeid oli Saaremaal viimati okupatsiooni ajal,“ nentis Kaitseliidu avalike suhete osakonna ülema osatäitja Dein-Tom Tõnsing lõbusalt.

Tema sõnul oli väga oluline saada liitlasväed kohapeale harjutama, sest see tõstab siinsete kaitsejõudude motivatsiooni ning väljaõppe taset.



Kogemused õpetavad



Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi selgitas, et kõnealune tankurlennuk on võimeline maanduma ja õhku tõusma väga erinevates tingimustes. „Lennuk vajab väga lühikest maandumisala. Ta suudab lausa kõrbes siledal pinnal maanduda – tuleb mauhti alla, meeskond maha või peale ja läheb taas,“ kirjeldas Havi.



Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili rõhutas, et Eesti territoorium peab olema 100-protsendiliselt kaitstud. „Strateegiliste objektide kaitsmist tuleb harjutada. Selle käigus saame teada, millised on iga spetsiifilise koha eripärad,“ nentis ta.









Kuressaares on mehe arvates väga hea treenida, sest käepärast on nii meri, maismaa kui õhuruum. „Tuleb osata eri liiki väed ühiselt tööle panna. Sul võib olla palju ressursse, aga kui sa ei oska neid koordineerida ja sünkroniseerida, pole sellest abi ja see võib hoopis eneselegi ohtlikuks muutuda,“ tõdes Kiili.

Kindralmajor rõhutas, et pole vähetähtis, et õppuste planeerimisel ja täidesaatmisel kaasataks vabatahtlikke. Neil kahel päeval on enamik aluseid eraomandis. „Kõik harjutused, mida nüüd tehakse, on eelmäng järgmisel aastal toimuvale suurele Siili ühisõppusele,“ lisas ta.



Ühine panus



Kui Kiili viis teema aga ressursside kulutamisele, nentis ta, et Eesti ei saa omale lubada, et ta ei kulutaks riigikaitsesse vähemalt kahte protsenti. „Praegu panustame 2,2 protsenti. Eks peame tunnistama, et sel pole ainult rahaline vaid ka välispoliitiline mõõde, mille tõttu on meie hääl ka NATO-s paremini kuulda,“ selgitas mees.



„Õppused ei ole ainult võimete kontroll, vaid näitab, et meie väikese riigina kaasame oma ressursse võimalikult palju. Üheskoos on panustanud nii sõjaväelased, politseinikud kui tavakodanikud – see on väärtus omaette. See näitab, et meie ühiskonnana tahame olla vabad.“



Ründelennukeid toetava tankurlennuki kohta lisas Kiili aga omast kogemusest, et see on üks tänuväärne ja ökonoomne abiline. „Afganistani jõudes ma ei mõistnud, kuidas on võimalik sellise suure lennukiga niisuguses kohas maanduda – müts maha, väga hea ja turvaline lennuk,“ meenutas ta, lisades, et selliste pardal transporditi operatsioonidele nii Eesti sõjaväelased kui soomukid.



