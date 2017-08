Uudised

Saare haridusasutuste järelevalvet tehakse Pärnust (2)

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Ines Vapper Neljapäev, 17. august 2017. Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega korraldab uuest õppeaastast haridusasutuste järelevalvet haridus- ja teadusministeerium. Varem tegelesid järelevalvega nii maavalitsuste kui ka ministeeriumi ametnikud.



Nimelt asuvad neljas Eesti piirkonnas alates 1. septembrist tööle eksperdid, kes tegelevad järelevalve läbiviimisega, nõustavad ja teavitavad õppeasutusi ja pidajaid, lapsevanemaid ja omavalitsusi, vastavad lasteaedade, koolide ja kodanike küsimustele ning lahendavad kaebusi.



Lääne piirkonna, mille moodustavad Pärnu-, Saare-, Viljandimaa, keskus saab olema Pärnus. Piirkonna eest hakkab vastutama haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Pille Vaiksaar.



Ministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo sõnul hakkab spetsialisti töökoht olema samuti just Pärnus. Küsimusele, miks aga näiteks Hiiumaa Põhja piirkonna alla viiakse, vastas ministeerium, et esialgsel jaotamisel ekspertide vahel lähtuti koolide, õpilaste ja omavalitsuste hulgast erinevates paikades. Samuti senisest koormusest järelevalve läbiviimisel ja kaebuste lahendamisel.



“Tegemist on esialgse tööjaotusega, mille vaatame aasta lõpus üle ja vajadusel kaasame täiendavat tööjõudu. Muudatused järelevalves ei ole ainult struktuursed, vaid muutumas on kogu järelevalve korraldus: piirkondade eksperdid viivad vastavalt vajadusele järelevalvet läbi üle kogu riigi,” selgitas Hollo.



